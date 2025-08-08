Premonição? Regina Casé tem atitude misteriosa antes da morte de Arlindo Cruz

Detalhe gerou debates nas redes sociais - Foto: Divulgação

Regina Casé chamou atenção dos seguidores nesta sexta-feira, 8, após publicar, em seus stories do Instagram, um vídeo em forma de homenagem antes da morte do cantor e compositor Arlindo Cruz ser anunciada. Nas imagens, gravadas durante o programa Esquenta, que Casé apresentava na TV Globo, o sambista aparece ao lado de Preta Gil.

O detalhe que gerou debates nas redes sociais é que o registro foi compartilhado antes de qualquer informação sobre a morte de Arlindo Cruz.

A coincidência ganhou ainda mais destaque porque o vídeo também trazia a cantora Preta Gil, que faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino.

A morte de Arlindo Cruz

Ícone do samba brasileiro, Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos. Nos últimos dias, o cantor estava sob cuidados da equipe médica e da família, com a saúde bastante debilitada. Desde 2017, o artista convivia com as sequelas de um AVC hemorrágico, além de enfrentar uma doença autoimune.

Ele era traqueostomizado e tinha gastrostomia (GTT), utilizando sonda alimentar.