Rael participa do Conversa Brasileira antes de show em Salvador

Rael foi confirmado como uma das atrações do Festival A Tarde FM - Foto: Divulgação

Confirmado como uma das atrações do Festival A Tarde FM, o cantor e rapper Rael é o convidado do Conversa Brasileira deste domingo, 10. No programa, apresentado por Antônio Pitta, o artista participa de um bate-papo descontraído sobre carreira, desafios do cotidiano, próximos passos na música e sua relação com Salvador.

O episódio vai ao ar às 21h, com transmissão pela 103,9 FM, no site A Tarde FM e também pelo aplicativo da A Tarde FM. Durante a conversa, Rael ainda promete dar um spoiler exclusivo sobre o show que acontece no dia 31 de agosto, na Arena A Tarde.

Da cena paulistana ao sucesso solo

Nascido em São Paulo, em 1º de outubro de 1983, Israel Feliciano, conhecido como Rael, iniciou sua trajetória musical no início dos anos 2000. Seu primeiro grupo de rap foi o Can KND, que teve vida curta, mas serviu como ponto de partida para a formação do coletivo Pentágono, no qual atuou por mais de 15 anos.

Com o Pentágono, Rael gravou quatro álbuns autorais e se consolidou como um nome importante do rap nacional. Em 2012, decidiu deixar o grupo para se dedicar integralmente à carreira solo, na qual mistura rap, MPB e elementos da música brasileira contemporânea, sempre com letras que abordam temas sociais, afetivos e existenciais.

No Conversa Brasileira, ele deve revisitar momentos marcantes dessa trajetória, além de comentar sobre os aprendizados da carreira, os desafios de se manter relevante no cenário musical e as novidades que o público pode esperar nos próximos meses.