Aos 22 anos, cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco

O cantor deixou esposa e duas filhas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Rafa Diniz, de 22 anos, morreu nessa sexta-feira, 21, na Ilha do Fogo, localizada entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Ele se afogou ao entrar no Rio São Francisco para nadar e morreu no local. Segundo o g1, a polícia instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do afogamento.

O artista estava na Ilha do Fogo estudando o cenário para a gravação do seu novo EP visual ‘Resenha na Ilha’, que aconteceria neste domingo, 23.

De acordo com o produtor Jhonny Silva, Rafa Diniz estava muito feliz, tanto que resolveu pular da pilastra da Ponte Presidente Dutra. O artista realizou o salto com sucesso, mas quando retornava para a pilastra para um segundo pulo, acabou se afogando.

O cantor deixou esposa e duas filhas. O velório será realizado na tarde deste sábado, 22, na casa do artista, localizado no bairro Ouro Preto, em Petrolina. Já o sepultamento vai ocorrer no domingo, 23, às 9h, no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.

Focado no arrocha, Rafa Diniz tinha três anos de carreira. Ele já tinha sete discos lançados e entre os principais sucessos, estão ‘E Agora Sonho Meu’ (2025), ‘Aliança’ (2025), ‘Plantão no Boteco’ (2024) e ‘Mulher Segura’ (2023).