Aos 44 anos, morre Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance

Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, foi encontrado morto na última terça-feira, 26, aos 44 anos. O músico não era visto desde o dia 4 de novembro e foi encontrado em sua residência no Tennessee, e, de acordo com informações do TMZ, seu corpo estava em avançado estado de decomposição quando foi descoberto.

Os pertences pessoais de Bryar, incluindo instrumentos musicais, foram encontrados no local. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Bryar ganhou notoriedade por sua passagem pelo My Chemical Romance, banda que teve papel fundamental na popularização da cultura emo nos anos 2000. O músico atuou como baterista do grupo entre 2004 e 2010, substituindo Matt Pelissier. Embora tenha se afastado do cenário musical, a razão de sua saída do My Chemical Romance nunca foi oficialmente explicada.

Após deixar a banda, Bryar passou por outras formações musicais, mas poucos anos depois decidiu se afastar completamente da música. Em 2014, o artista anunciou sua aposentadoria e migrou para o mercado imobiliário.

Em 2021, o ex-baterista leiloou sua icônica bateria da banda para arrecadar fundos para um centro de resgate de animais em seu estado.