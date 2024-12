Jorge Aragão é internado e cancela apresentações - Foto: Reprodução | Instagram

Jorge Aragão, de 75 anos, foi internado no Hospital São Lucas Copacabana, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com colecistite aguda, uma inflamação na vesícula biliar. O cantor e compositor precisou cancelar o show que faria neste fim de semana na Cidade do Samba, onde encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, no domingo, 1º.

Em nota, a assessoria do artista pediu desculpas ao público e agradeceu pela compreensão: "O sambista espera estar com a saúde totalmente recuperada em breve para retomar sua rotina de trabalho." Aragão permanece em observação e passa por exames enquanto se recupera.