Segundas do Chorinho festeja 60 anos do Dia do Samba com show especial

Segundas do Chorinho terá edição especial - Foto: Divulgação

O projeto Segundas do Chorinho fará uma edição especial no próximo dia 02 de dezembro. O evento terá a apresentação especial do grupo Siri Catado, em celebração aos 60 anos do Dia Nacional do Samba, na Varanda do SESI Rio Vermelho, a partir das 20h.

O show promete resgatar e comemorar as raízes do samba e do choro, estilos irmãos e pilares da música popular brasileira. O couvert custa R$30,00 (entrada individual) e a casadinha antecipada R$50,00.

O Dia Nacional do Samba homenageia o legado do sambista Ary Barroso e sua obra, especialmente a icônica canção "Na Baixa do Sapateiro", que expressa sua devoção à Bahia.

Para celebrar essa data histórica, o Siri Catado se junta ao projeto Segundas do Chorinho, com um repertório recheado de clássicos de grandes nomes da música brasileira, como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Nelson do Cavaquinho, entre outros.

Serviço:

Projeto Segundas do Chorinho – Ano 13

Data: 02 de dezembro de 2024 (segunda-feira)

Horário: 20h

Convidado: Siri Catado - Especial 60 anos do Dia Nacional do Samba

Local: Varanda do SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 09 – Rio Vermelho, Salvador-BA

Couvert: R$30,00 (entrada individual) – Casadinha antecipada por R$50,00

Informações e Reserva de Mesa: (71) 9.9160-9140 (Whatsapp)