Aos 85 anos, Roberto Carlos precisará passar por cirurgia

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O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, informou sua assessoria de imprensa em comunicado divulgado nesta terça-feira, 22.

Segundo a equipe do artista, o procedimento já estava previamente programado e faz parte do acompanhamento médico de rotina.

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De acordo com a nota oficial, o cantor está tranquilo, segue todas as orientações da equipe médica e a expectativa é de uma recuperação rápida, sem impacto na agenda de apresentações já confirmadas.

Cirurgia já estava programada

A assessoria ressaltou que o procedimento não ocorreu em caráter de urgência. Conforme o comunicado, a cirurgia foi agendada previamente e será realizada por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva utilizada com frequência para a retirada da vesícula biliar.

Por exigir pequenas incisões, esse tipo de cirurgia costuma proporcionar menos dor no pós-operatório, menor tempo de internação e recuperação mais rápida em comparação com a cirurgia aberta.

A equipe do cantor reforçou que não há previsão de alterações nos compromissos profissionais.

"Roberto Carlos está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas. A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada", informou a assessoria.