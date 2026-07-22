MÚSICA
Banda Eva revela novo vocalista após saída de Felipe Pezzoni
Anúncio ocorreu nas redes sociais do grupo
A Banda Eva revelou o novo vocalista do grupo nesta quarta-feira, 22. A vaga antes ocupada por Felipe Pezzoni, será assumida pelo cantor Biel Brito, natural do extremo sul da Bahia, de Porto Seguro.
O anúncio ocorreu nas redes sociais da banda e o grupo afirmou que "agora, um novo encontro começa a escrever mais um capítulo desta história”.
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Saída de Felipe Pezzoni
Após 13 anos à frente da banda, Felipe Pezzoni anunciou a saída do grupo no final de maio.
Assim como outros artistas que passaram pelo grupo, como Ivete Sangalo, Emanuelle Araújo e Saulo Fernandes, Pezzoni seguirá no Grupo Eva como artista solo. A despedida do artista acontecerá no Carnaval de 2027, com o Bloco EVA.
Quem é Biel Brito?
Antes de assumir o comando da tradicional banda de axé, ele ganhou destaque na cena musical baiana como vocalista da banda DiDengo e por projetos que misturam ritmos regionais e MPB.
Sua trajetória inclui passagens marcantes pela música baiana, como o projeto audiovisual VBlab e a banda Virou Bahia.
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