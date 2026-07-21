Festival de música abre inscrições para artistas de toda a Bahia

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Estão abertas até 31 de julho as inscrições para o edital do Sonora Bahia 2026 – Festival Internacional de Compositoras.

Em sua edição que marca uma década de existência, o projeto vai selecionar oito artistas baianas para integrar a programação oficial, que acontece em setembro, com apresentações em Ilhéus, no Litoral Sul, e no Vale do Capão, na Chapada Diamantina.

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As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet. O festival busca ampliar a presença de mulheres na música autoral e aposta em ações voltadas à diversidade, descentralização cultural e formação artística.



Edital busca compositoras de diferentes regiões da Bahia

Podem participar mulheres cis, trans e travestis que morem na Bahia há pelo menos dois anos e tenham trabalho autoral. Nesta edição, o festival estabelece cotas regionais para ampliar a participação de artistas do interior.

O regulamento prevê a seleção de, no mínimo, duas compositoras da Chapada Diamantina, duas do Litoral Sul e até quatro artistas dos demais territórios de identidade do estado.

A iniciativa pretende ampliar a circulação da produção musical feminina e dar visibilidade a compositoras de diferentes regiões baianas.

Espaço para quem está começando e para artistas experientes

O edital foi estruturado para receber tanto artistas com trajetória consolidada quanto mulheres que ainda não tiveram oportunidades em palcos profissionais. Não é obrigatório possuir músicas gravadas em estúdio nem experiência anterior em apresentações.

Grupos formados exclusivamente por mulheres também podem participar da seleção.

Segundo a idealizadora do festival, Ive Farias, o projeto busca incentivar novas compositoras a ocuparem espaços na cena musical.

"Completar 10 anos reforça a nossa certeza de que o Sonora é uma revolução na música autoral feminina da Bahia. Somos a prova viva de que o que falta para as nossas artistas são palcos. Eu mesma comecei a compor a partir da minha experiência com o festival. Precisamos de motivação e de referências", destaca.

Ela também ressalta a importância do edital no processo de formação das artistas. "Ele estimula as artistas a prepararem seus materiais, a se inscreverem em seleções e, acima de tudo, a se enxergarem como compositoras."

Festival aposta em diversidade e ações afirmativas

Além de selecionar as participantes, o Sonora Bahia oferece uma ajuda de custo de R$ 700 para cada artista realizar apresentações com duração entre 30 e 50 minutos.

O edital também prevê pontuação adicional para mulheres negras, indígenas, mães solo, travestis, mulheres trans, pessoas com deficiência e bandas formadas exclusivamente por mulheres, reforçando o compromisso com políticas afirmativas.

Programação vai além dos shows

Além das apresentações em Ilhéus e no Vale do Capão, a edição comemorativa contará com um show em Salvador reunindo compositoras que já passaram pelo festival ao longo dos últimos dez anos.

A programação inclui ainda webinários, oficinas, rodas de conversa e atividades de impacto socioambiental, consolidando o evento como um espaço de formação, intercâmbio e fortalecimento da produção musical feminina na Bahia.

O projeto conta com apoio financeiro do Governo da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda.

Festival Sonora Bahia 2026 – Edital de Compositoras