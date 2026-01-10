Menu
CASA CHEIA

Arena A TARDE estreia Samba de Classe com Nelson Rufino e Batifun

Encontro de gerações marca a abertura da turnê 2026 da Marrom em Salvador

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/01/2026 - 20:44 h | Atualizada em 10/01/2026 - 20:55
Encontro de gerações marca a abertura da turnê 2026 da Marrom em Salvador
Encontro de gerações marca a abertura da turnê 2026 da Marrom em Salvador -

O relógio marca o tempo da cadência perfeita na Arena A TARDE. Neste exato momento, a primeira edição do projeto Samba de Classe transforma a noite soteropolitana em um reduto de elegância e celebração. O cenário é de casa cheia: todos os setores estão lotados por um público majoritariamente acima dos 40 anos, formado por casais, famílias inteiras e grupos de amigos que escolheram a sofisticação do samba para abrir o calendário de 2026.

A energia é de um encontro íntimo, mas com a grandiosidade que o gênero exige. A banda Batifun comanda o palco agora, celebrando seus 27 anos de estrada com uma entrega visceral. O coro da plateia, que ocupa cada espaço das mesas e camarotes, já atingiu decibéis emocionantes com clássicos como “Verdade”, “Cheia de Manias” "Trem das Onze" e "Vazio". A atmosfera ganhou contornos de solenidade com a subida do mestre Nelson Rufino.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É impressionante isso, que coisa linda. Tocar num projeto na própria cidade. Gil também já provou disso, Caetano, e agora Nelson Rufino provando disso. Eu sou padrinho do Batifun, que já tem 28 anos. Então a família que é reunida permanece junta”, disse Nelson.

Culinária Musical abre com samba, comida baiana e homenagem a Milton Nascimento
Show do bispo Bruno Leonardo causa mudança no transporte de Salvador
Thiaguinho promete show do novo álbum em Salvador: “Com certeza absoluta”

A Marrom nos bastidores

Enquanto o Batifun mantém a arena em ebulição, o camarim principal abriga a expectativa de uma estreia nacional. Alcione está prestes a subir ao palco para dar o primeiro passo de sua jornada em 2026.

A "Marrom" traz na bagagem a potência de sempre, mas com o frescor de quem acaba de parir um novo trabalho. O setlist que Salvador está prestes a testemunhar é um equilíbrio milimétrico: os pilares como "Meu Ébano" e "A Loba" dividirão espaço com as crônicas modernas de seu 47º álbum. Entre as novidades, "Marra de Feroz" já se anuncia como o hino de empoderamento que promete arrepiar a plateia logo mais.

O Samba de Classe é uma realização da rádio A Tarde FM com a Íris Produções (@iris.producoes), dentro do projeto Samba de Classe. A banda Batifun abre o evento, com participações de Nelson Rufino e Karinah.

x