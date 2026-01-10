CASA CHEIA
Arena A TARDE estreia Samba de Classe com Nelson Rufino e Batifun
Encontro de gerações marca a abertura da turnê 2026 da Marrom em Salvador
Por Isabela Cardoso
O relógio marca o tempo da cadência perfeita na Arena A TARDE. Neste exato momento, a primeira edição do projeto Samba de Classe transforma a noite soteropolitana em um reduto de elegância e celebração. O cenário é de casa cheia: todos os setores estão lotados por um público majoritariamente acima dos 40 anos, formado por casais, famílias inteiras e grupos de amigos que escolheram a sofisticação do samba para abrir o calendário de 2026.
A energia é de um encontro íntimo, mas com a grandiosidade que o gênero exige. A banda Batifun comanda o palco agora, celebrando seus 27 anos de estrada com uma entrega visceral. O coro da plateia, que ocupa cada espaço das mesas e camarotes, já atingiu decibéis emocionantes com clássicos como “Verdade”, “Cheia de Manias” "Trem das Onze" e "Vazio". A atmosfera ganhou contornos de solenidade com a subida do mestre Nelson Rufino.
“É impressionante isso, que coisa linda. Tocar num projeto na própria cidade. Gil também já provou disso, Caetano, e agora Nelson Rufino provando disso. Eu sou padrinho do Batifun, que já tem 28 anos. Então a família que é reunida permanece junta”, disse Nelson.
A Marrom nos bastidores
Enquanto o Batifun mantém a arena em ebulição, o camarim principal abriga a expectativa de uma estreia nacional. Alcione está prestes a subir ao palco para dar o primeiro passo de sua jornada em 2026.
A "Marrom" traz na bagagem a potência de sempre, mas com o frescor de quem acaba de parir um novo trabalho. O setlist que Salvador está prestes a testemunhar é um equilíbrio milimétrico: os pilares como "Meu Ébano" e "A Loba" dividirão espaço com as crônicas modernas de seu 47º álbum. Entre as novidades, "Marra de Feroz" já se anuncia como o hino de empoderamento que promete arrepiar a plateia logo mais.
O Samba de Classe é uma realização da rádio A Tarde FM com a Íris Produções (@iris.producoes), dentro do projeto Samba de Classe. A banda Batifun abre o evento, com participações de Nelson Rufino e Karinah.
