Arena A Tarde recebe Alexandre Pires na 2ª edição do Samba de Classe

O evento Samba de Classe, que estreou em Salvador no início deste ano, retorna à capital baiana no dia 5 de dezembro apostando em um encontro inédito de ritmos para esta segunda edição. Na Arena A Tarde, o cantor Alexandre Pires trará o projeto “Pagonejo Bão”, que mistura dois dos gêneros mais populares do país: o pagode e o sertanejo.

Com mais de 35 anos de carreira e mais de 20 milhões de discos vendidos, Alexandre Pires é considerado um dos artistas mais versáteis da música brasileira. Também por conta disso, ele decidiu transformar uma paixão antiga em um novo capítulo de sua carreira ao criar o “Pagonejo Bão”.

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Muita gente não sabe, mas eu cresci acompanhando o sertanejo, apreciando as modas de viola, morei 2 anos em Goiás, gravei com vários ídolos. Esse projeto é uma forma de homenagear esse gênero tão genuíno [...] é a junção de duas paixões que eu tenho na música e há muito tempo queria tirar do papel e transformar em um projeto. Alexandre Pires - Cantor e compositor brasileiro

Gravado em Goiânia, cidade considerada um dos berços do sertanejo nacional, o projeto reúne músicas inéditas e releituras, além de participações especiais de nomes como Ana Castela, Lauana Prado, Leonardo, Léo Santana, reforçando o caráter plural da proposta.

O repertório do show na Arena A Tarde promete passear por sucessos que marcaram sua carreira, canções do novo projeto e momentos de forte interação com o público.

Como foi a primeira edição?

A estreia do Samba de Classe, realizada em janeiro deste ano, reuniu o público em uma celebração da tradição e da emoção do samba.

A programação contou com apresentações de Alcione e Batifun, em uma noite marcada pelo encontro entre a força do samba de raiz, a energia do samba de roda e o romantismo que atravessa gerações.

Detalhes sobre o show

Com realização da Íris Produções e A Tarde FM, a segunda edição do Samba de Classe acontece no dia 5 de dezembro, a partir das 20h, mas a abertura dos portões está prevista para acontecer às 18h. O evento acontece na Arena A Tarde, localizada na Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204, Caminho das Árvores.

As vendas acontecem por meio do site Meu Bilhete ou no Balcão Ingressos Bahia, no 1º piso do Shopping Barra.

Valor:

Arena: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira); R$ 150 +2kg de alimento (solidário);

Front Stage: R$ 150 (meia); R$ 300 (inteira); R$ 200 +2kg de alimento (solidário);

Camarote*: R$ 200 (meia); R$ 400 (inteira); R$ 300 +2kg de alimento (solidário).

Mais informações podem ser buscadas por meio pelo Whatsapp: (71) 98441-8262