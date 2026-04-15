Axl Rose elogia Salvador: “Que lugar adorável vocês têm aqui!”

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Show do Guns N' Roses na Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

A química entre o hard rock de Los Angeles e o calor de Salvador provou ser explosiva na noite desta quarta-feira, 15, quando o Guns N' Roses dominou o palco da Arena Fonte Nova. Não foi apenas mais uma parada de uma extensa turnê global, mas um encontro magnético com a energia inconfundível do público baiano.

Visivelmente contagiados pelo coro do público, Axl Rose, Slash e Duff McKagan mostraram que até os maiores gigantes do rock se curvam ao sotaque soteropolitano.

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“Que noite linda, e que lugar adorável vocês tem aqui”, afirmou o vocalista pouco após a primeira música, deixando o público animado.

“Como vocês estão? Eu falei sério quando disse que estou feliz e grato por estar aqui hoje”, seguiu.

O grupo iniciou a apresentação com o clássico 'Welcome to the Jungle', levando os fãs à loucura.

Turnê do Guns

Primeira cidade do Nordeste a receber a turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’, Salvador vem após os shows do Guns N’ Roses em cidades como Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Vitória.

Após o show na capital baiana, Axl, Slash, Duff e companhia embalam seus cases para os três últimos compromissos no país: Fortaleza (18/04), São Luís (21/04) e o encerramento em Belém (24/04).