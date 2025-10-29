Babado Novo grava novo projeto com cenário paradisíaco em Salvador

Verão 2026 começa com o novo EP do Babado Novo - Foto: Divulgação

Com um cenário paradisíaco, a banda Babado Novo, liderada por Mari Antunes, gravou o novo projeto audiovisual intitulado Efeito Verão. O trabalho busca traduzir a essência da energia da estação mais quente do ano, típica da Bahia.

O EP contará com quatro canções inéditas e três regravações de sucessos da banda. Entre os clássicos revisitados estão Lirirrixa, A Namorada, composição de Carlinhos Brown, e Uau, hit que dá nome ao bloco comandado por Mari Antunes no Carnaval de Salvador.

As faixas inéditas incluem Efeito Verão, que dá título ao projeto, Bota Fé, Joga Água e Subir e Descer.

“Quando chega essa época do ano, sentimos automaticamente o ‘efeito verão’ tomando conta. A cidade respira Carnaval, e este projeto é um aquecimento para o que vamos apresentar no verão de 2026”, afirmou Mari Antunes, líder do Babado Novo.

O EP estará disponível em breve em todas as plataformas digitais.