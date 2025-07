BaianaSystem e mais: Festival A TARDE FM segue com 1º lote à venda

BaianaSystem é uma das atrações da festa - Foto: Edvan Ferreira | Divulgação

O Ingresso Social para o Festival A TARDE FM já está esgotado, mas ainda há tempo de garantir presença em um dos maiores encontros musicais do ano. A meia-entrada e a entrada inteira do 1º lote seguem à venda no site festivalatardefm.com.br, por meio da plataforma Ticket Maker.

Marcado para os dias 30 e 31 de agosto, a partir das 16h, o festival acontece na Arena A TARDE, localizada no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, e reunirá grandes nomes da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Edson Gomes, Rael, entre outros artistas que prometem embalar dois dias de celebração à diversidade e à cultura.

Com uma estrutura completa, o evento contará com praça de alimentação, bares, espaços de convivência, acessibilidade, segurança reforçada e localização de fácil acesso. A expectativa é reunir um grande público para celebrar a música em um ambiente seguro, confortável e vibrante.

Uma nova era musical

O projeto marca o início de uma nova fase para o Grupo A TARDE, que agora amplia sua atuação para além da comunicação tradicional, investindo em experiências culturais e projetos de entretenimento que dialogam com o perfil do grupo e do público baiano.

Para Eduardo Dute, diretor de A TARDE FM, o festival representa um marco histórico para o mais sólido grupo de comunicação da Bahia e para o cenário cultural de Salvador.

“Queremos celebrar a inauguração da nossa arena em grande estilo, presenteando o público com um evento de qualidade que reflete a identidade musical da nossa rádio e a grandiosidade do novo espaço”, comenta.