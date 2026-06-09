LOTOU
Baile da World reúne grande público em Feira de Santana
O evento contou com a participação de diversos artistas baianos
O Baile da World arrastou uma multidão em Feira de Santana no último domingo, 7. Realizado pela World Produções, empresa fundada pelo jogador de futebol Anderson Talisca, o evento reuniu uma programação musical gratuita na região.
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Ao todo foram cinco apresentações ao longo da noite. A abertura ficou por conta do DJ CQuatro, seguido de um show do cantor de arrocha Davizinho, o trapper Spark (nome artístico de Anderson Talisca), a banda Pagode do Segredo e o cantor de pagodão baiano Polly.
Além dos shows, o Baile da World também foi palco para a grande final do campeonato da Arena T10, competição de futebol amador do bairro Aviário em Feira de Santana.