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VOLTOU

Banda baiana retorna aos palcos após 25 anos com show no Pelourinho

Grupo é referência do psychobilly e rock brasileiro

Agatha Victoria Reis
Por
Banda baiana The Dead Billies
Banda baiana The Dead Billies - Foto: Foto: Sora Maia

O The Dead Billies anunciou o retorno da banda após 25 anos longe dos palcos. Para celebrar o retorno, o grupo realizará o primeiro show no dia 31 de outubro, no Largo da Tieta, no Pelourinho, em Salvador.

Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 160 e estão à venda no site do Sympla. Agora, dando início a uma nova fase, a banda baiana reúne novamente Rex (bateria), Joe Gomes (baixo) e Morotó Slim (guitarra), agora com Dastaev nos vocais

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Em 2001, o grupo encerrou os trabalhos quando o antigo vocalista da banda Mosckabilly se retirou da banda. No entanto, a possibilidade de um retorno, não estava descartada.

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"O desejo de voltar sempre existiu. Mas, por respeito à nossa história, à nossa música e, principalmente, aos fãs que acompanharam a banda, sabíamos que não poderia acontecer de qualquer maneira. Só 25 anos depois encontramos alguém que compartilha da mesma visão e tornou esse reencontro possível", afirma Rex, baterista da banda.

Sobre o The Dead Billies

Formado em Salvador no início da década de 1990, o The Dead Billies tornou-se um dos principais nomes do psychobilly brasileiro.

Com identidade construída a partir de diferentes referências musicais e de um universo visual inspirado no cinema de terror, conquistou reconhecimento dentro e fora do país antes de encerrar suas atividades em 2001.

SERVIÇO

Night of the Living Dead Billies

  • Data: 31 de outubro de 2026
  • Local: Largo da Tieta - Rua Alaíde do Feijão, Pelourinho, Salvador (BA)
  • Produção: Perruche Produções
  • Apoio: Prefeitura de Salvador - Procultura
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: a partir de R$ 60
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Tags

música Rock baiano

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