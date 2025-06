Banda Filhos da Bahia anuncia mudança de nome em nova fase

Banda apresenta uma série de novidades para 2025 - Foto: Gardenia Passos

O grupo baiano formado por João Lucas (filho de Saulo), Migga (filho de Carlinhos Brown), Pierrinho (filho de Pierre Onassis) e Raysson Lima (filho de Tonho Matéria) inicia um novo capítulo em sua trajetória. Antes conhecidos como Filhos da Bahia, os músicos agora adotam o nome Filhos do Brasil — FDB.

Com a mudança, a banda apresenta uma série de novidades para 2025. Uma delas é o lançamento de uma música inédita, composta especialmente por Saulo como um presente ao grupo.

“Jururu” é uma parceria de Saulo com seu sobrinho, Felippe Lau, e tem um motivo especial para ser lançada neste mês. Com um repertório fincado na Axé Music, FDB aposta na diversidade de ritmos do Brasil e escolheu a música como um presente ao público, um forró, neste período que celebra a tradição junina do Nordeste.

“Saulo nos presenteou com essa canção linda e casou com este mês em que a atenção do Brasil se volta para essa tradição tão linda e tão forte em nossa região. Como Filhos do Brasil, é um prazer lançar uma música num ritmo que representa alegria, afeto e tradição de uma região inteira e que é aplaudido nacionalmente”, aposta a banda.

Sobre se assumir como FDB, o grupo define: “o nome muda, a essência permanece. A Bahia continua sendo a raiz, o ponto de partida e a alma da banda, mas é tempo de crescer, de expandir e de cantar para todo o país o que pulsa desde o berço”.

Amigos dentro e fora dos palcos, os jovens se dedicam aos trabalhos autorais, movidos pela paixão pelo gênero e pela vontade de trazer uma energia musical própria. Com uma proposta dinâmica e versátil, Filhos do Brasil (FDB) acolhe artistas, convida novos “filhos” e mistura o axé com sonoridades do pop, trap, funk e outras batidas contemporâneas, tudo com o tempero inconfundível da percussão baiana.