Banda Vanguart traz show acústico da turnê Dois Cantos a Salvador

Banda celebra mais de 20 anos de carreira - Foto: Divulgação

A banda Vanguart desembarca em Salvador no próximo dia 15 de agosto com a turnê Dois Cantos, em um show acústico e intimista no Teatro Jorge Amado, às 19h. A capital baiana será a primeira cidade do Nordeste a receber a nova fase da turnê, que já passou por outras capitais brasileiras com boa recepção do público.

Celebrando mais de 20 anos de carreira, o grupo convida os fãs a revisitar sucessos marcantes em versões acústicas.

Os músicos Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln se revezam entre voz e instrumentos como violão, bandolim, trompete, gaita e piano, explorando o folk característico da banda.No repertório estão faixas como Semáforo, Meu Sol, Demorou pra Ser e Oceano Rubi.



“Sempre funcionou para nós esse formato mais despojado, onde as canções saltam à frente dos arranjos, com urgência”, explica Hélio.



Reginaldo reforça o vínculo afetivo entre a banda e o público: “A existência dessas músicas se confunde com a nossa própria, e sentir que o público as reverbera com tanta intensidade é de uma grandeza imensurável”.