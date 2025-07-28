MÚSICA BRASILEIRA
Banda Vanguart traz show acústico da turnê Dois Cantos a Salvador
Apresentação no Teatro Jorge Amado marca início da etapa nordestina da turnê
Por Beatriz Santos
A banda Vanguart desembarca em Salvador no próximo dia 15 de agosto com a turnê Dois Cantos, em um show acústico e intimista no Teatro Jorge Amado, às 19h. A capital baiana será a primeira cidade do Nordeste a receber a nova fase da turnê, que já passou por outras capitais brasileiras com boa recepção do público.
Celebrando mais de 20 anos de carreira, o grupo convida os fãs a revisitar sucessos marcantes em versões acústicas.
Os músicos Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln se revezam entre voz e instrumentos como violão, bandolim, trompete, gaita e piano, explorando o folk característico da banda.No repertório estão faixas como Semáforo, Meu Sol, Demorou pra Ser e Oceano Rubi.
“Sempre funcionou para nós esse formato mais despojado, onde as canções saltam à frente dos arranjos, com urgência”, explica Hélio.
Reginaldo reforça o vínculo afetivo entre a banda e o público: “A existência dessas músicas se confunde com a nossa própria, e sentir que o público as reverbera com tanta intensidade é de uma grandeza imensurável”.
Serviço
Banda Vanguart – Dois Cantos
Data: 15 de agosto (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Teatro Jorge Amado
Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba, Salvador/BA
Ingressos: Entre R$ 55,00 e R$ 140,00
Vendas: Sympla
