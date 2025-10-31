Bandas de rock independente agitam Rio Vermelho neste domingo

Entre idas e vindas, a INTRA já conta com 20 anos de estrada fazendo um rock visceral, com pegada entre o nu metal e o hardcore - Foto: Divulgação

Reunindo música, artes visuais e experiências únicas, o evento Culturama chega à sua 7ª edição neste domingo, 2 de novembro. Misto de festival de rock e exposição de artes visuais, ele rola no Teatro SESI Rio Vermelho, a partir das 14h, e promete mais uma tarde de celebração da arte independente. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla (R$ 20 antecipado) ou na porta do evento (R$ 30).

Nesta edição, o tema “Origens” serve como inspiração para os artistas convidados. Os shows das bandas acontecerão dentro do teatro, proporcionando uma experiência sonora e visual ainda mais imersiva para o público.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O line-up conta com a banda anfitriã INTRA, responsável pela produção do evento, e os artistas convidados Andre L.R. Mendes e Alex Pucci, em um encontro que une diferentes gerações do rock alternativo de Salvador.

Mantendo sua essência, o Culturama também apresenta uma exposição coletiva de artes visuais e produtos de mais de 20 artistas independentes da cidade, reafirmando o compromisso do projeto em ser vitrine para a cena local.

Busca por espaço

Um dos idealizadores do evento, o músico Jera Cravo conta que a ideia nasceu da necessidade de fortalecer o cenário artístico independente da cidade. Ele explica que tinha o desejo de criar um espaço onde música e artes plásticas pudessem dialogar de forma inspiradora e acessível.

“Queríamos um ambiente com o mínimo de qualidade e conforto para o público, com segurança, bom som e horários acessíveis para todas as idades”, afirma.

Além de ser um dos idealizadores do evento, Jera também é o responsável pela parte técnica das apresentações musicais, pela curadoria musical, planejamento e finanças. Para ele, os principais desafios do projeto estão relacionados à falta de apoio financeiro, de visibilidade na mídia e de espaços para realização.

Ele destaca que tudo é feito por um pequeno grupo: “Somos três pessoas responsáveis pelo Culturama, mas contamos com o apoio de dezenas de amigos, artistas e parceiros que dedicam tempo e trabalho sem qualquer remuneração para que tudo aconteça”.

O objetivo, ele diz, é que em 2026 o grupo consiga captar recursos para tornar o evento sustentável e remunerar todos os envolvidos.

A ausência de espaço na mídia tradicional também é um obstáculo. “Mesmo com o evento acontecendo mensalmente há sete meses, quase toda a divulgação é feita na internet. Tivemos pouquíssimas inserções em grandes veículos”, comenta.

Sobre os locais de realização, Jera celebra o apoio recebido do SESI e da ECO, que têm acolhido o projeto com entusiasmo. “Esses parceiros mantêm aberto o canal para que possamos levar o Culturama às suas instalações. Se não funcionasse para eles, não estaríamos indo para o terceiro evento juntos”, diz.

Apesar das dificuldades, o produtor se mostra otimista e afirma que o crescimento do público é perceptível. “Começamos com uma edição pequena, num domingo chuvoso. Mas à medida que fomos mantendo a regularidade mensal e divulgando nas redes, o público passou a comparecer cada vez mais. Isso fortalece o evento, que é totalmente independente”.

Para ele, a força do Culturama vem das pessoas que acreditam na arte. “Se não fosse a energia e o conhecimento de quem investe seu tempo para que o evento aconteça, ele não existiria. Continuamos enquanto tivermos forças para continuar”.

Troca e aprendizado

Além de Jera, Eric Bispo, vocalista da banda INTRA, é artista visual e responsável pelo marketing e pela curadoria artística do evento. Ele acredita que a paixão é o principal combustível para conciliar tantas funções. “Quando a gente se move pela paixão, o tempo parece surgir do nada e mais pessoas se inspiram com as ideias. Essa tem sido a verdadeira fórmula do Culturama”, afirma.

A curadoria é conduzida por Juvia Libanio, Elisa Portella, Ana Júlia Maroli e Sophia Fochi, que apoiam jovens artistas em seus primeiros passos e incentivam nomes consolidados a se aproximarem de novos públicos. Eric destaca também o trabalho de jovens profissionais de marketing, fotografia e vídeo, como Breno Saloes, Karine Mendes e Breno Gusmão, que encontram no Culturama um espaço de liberdade criativa. “Contamos ainda com a orientação do fotógrafo Daniel Bagdeve, um grande entusiasta do projeto. Ele compartilha sua experiência e ajuda na formação dessa nova geração”, conta Eric.

Veterano dos anos 90, Andre L.R. Mendes foi da Maria Bacana | Foto: Divulgação

Para ele, o Culturama é um espaço de troca e aprendizado. “É muito bom ser artista cercado de pessoas que também vibram com arte. Esse cuidado e essa energia acabam atraindo um público que busca algo genuíno e feito com paixão”.

Sobre sua participação como vocalista, Eric reflete sobre o papel da arte hoje. “Vivemos um tempo em que a arte tem sido transformada em conteúdo. O afastamento causado pelas redes sociais faz o artista definhar. Por isso, o contato presencial é essencial para que a cultura local se renove. Poder subir ao palco e sentir o público realmente ouvindo é algo que há muito tempo eu não via em Salvador”.

Na apresentação da banda INTRA, ele promete uma performance intensa. “Estamos preparando um show muito íntimo, no qual faremos o lançamento da música Escrevi para você, inspirada em nossos pais e na relação com o envelhecimento deles. Tocaremos nove músicas do nosso EP e projetaremos animações que ilustram o tema de cada canção. Vai ser uma experiência única para nós e para o público”, afirma.

Voz do Lado B

Outra atração da noite é o artista André L.R. Mendes, que celebra o convite para participar. “Fazer parte do Culturama é uma realização. O tema ‘Origens’ fala exatamente da minha luta diária: manter a arte independente viva, apesar da maré contrária. Fazer arte não é uma escolha, o artista não consegue parar”, diz.

O artista, que se identifica como um cantautor, também destaca a importância do evento para a cena soteropolitana. “A cena musical de Salvador é diversa, mas nem sempre essa diversidade é amplificada. O Culturama vem mostrar esse fantástico lado B da cidade. Será um evento com muita energia positiva, vinda da conexão entre os artistas e o público”.

Para Jera, a interação entre artistas e público é essencial. Ele reforça que o evento é voltado para todas as idades e convida as famílias a participarem. “Esperamos que o público interaja com os expositores e desfrute do espaço da Varanda do SESI. Que os pais levem as crianças para vivenciar um pouco desse mundo da criação artística, que é inspirador e necessário”.

O evento é uma realização da Atalho Produtora (@atalhoprodutora) em parceria com a INTRA, e conta com o apoio do Vértice Estúdio (@vertice2estudio) e da SÃO JOGUE (@saojogue), fortalecendo a rede criativa e colaborativa de Salvador.

CULTURAMA! – Sétima Edição, com shows da INTRA, Andre L.R. Mendes e Alex Pucci, mais exposição coletiva e produtos de mais de 20 artistas visuais / Domingo (2), a partir das 14h / SESI Rio Vermelho / R$ 20 (antecipado via Sympla) e R$ 30 (na porta) / Mais informações: @culturama.ssa

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.