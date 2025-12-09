Beyoncé aciona Justiça após teaser polêmico do filme de Bolsonaro

Beyoncé e Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução| Redes sociais

Com o lançamento do teaser do filme sobre o ex-presidente e atual condenado por tentativa de golpe de Estado, "Dark Horse", um ponto chamou atenção. A equipe da cantora Beyoncé acionou a Justiça após a produção utilizar, sem autorização, a música “Survivor”, do grupo Destiny’s Child.

A faixa, que integra o repertório do grupo do qual Beyoncé fez parte, teria sido usada indevidamente no trailer. A informação foi confirmada por Anderson Nick, integrante da organização BeyGood, que afirmou que a equipe da artista já adotou medidas legais.

“Obviamente, a música foi utilizada sem autorização, e as providências legais já estão sendo tomadas para que o trailer seja retirado do ar o mais rápido possível”, declarou nas redes sociais.

Sobre o filme

O longa, que conta a história de Jair Bolsonaro, é estrelado pelo ator americano Jim Caviezel, conhecido por produções como A Paixão de Cristo.

Produzido em inglês, o filme adotou um forte esquema para evitar vazamentos durante as gravações. Caviezel passou cerca de três meses no Brasil para concluir sua participação antes de retornar ao exterior.

Veja trailer: