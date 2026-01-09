Menu
HOME > MÚSICA
VISITA DO PROFETA

Bispo Bruno Leonardo faz show gratuito em Salvador neste fim de semana

Interessados devem garantir o ingresso pela internet

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/01/2026 - 13:09 h
Imagem ilustrativa da imagem Bispo Bruno Leonardo faz show gratuito em Salvador neste fim de semana
-

O Bispo Bruno Leonardo vai realizar um show gratuito em Salvador, no próximo domingo, 11. O evento religioso "Visita do Profeta" acontecerá no Parque de Exposições, a partir de 9h.

Apesar de gratuito, os interessados em participar do evento devem garantir o ingresso antecipadamente, através da internet, na plataforma Sympla.

Sucesso em 2025

Idealizador da Igreja Batista Avivamento Mundial, Bruno Leonardo reuniu uma multidão na edição do evento realizada em 2025, na capital baiana. O evento registrou mais de 120 mil participantes e os portões no precisaram ser fechados.

Bispo Bruno Leonardo visita o GACC-BA e doa meio milhão de reais
Bruno Leonardo após suposta ligação com o PCC: "Deus cuidou de tudo"
Bispo Bruno Leonardo sobre suposta ligação com o PCC: "Perseguição"

Na ocasião, o show contou com uma ação social, que contou com a doação de R$ 2 milhões ao Hospital Santa Izabel.

Nos anos anteriores, a “Visita do Profeta” também reuniu grande público:

  • 2023: 60 mil em 2023;
  • 2022: 40 mil em 2022.

Bispo Bruno Leonardo Evento religioso Igreja Batista Avivamento Mundial Salvador show gratuito Visita do profeta

