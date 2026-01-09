VISITA DO PROFETA
Bispo Bruno Leonardo faz show gratuito em Salvador neste fim de semana
Interessados devem garantir o ingresso pela internet
Por Luiza Nascimento
O Bispo Bruno Leonardo vai realizar um show gratuito em Salvador, no próximo domingo, 11. O evento religioso "Visita do Profeta" acontecerá no Parque de Exposições, a partir de 9h.
Apesar de gratuito, os interessados em participar do evento devem garantir o ingresso antecipadamente, através da internet, na plataforma Sympla.
Sucesso em 2025
Idealizador da Igreja Batista Avivamento Mundial, Bruno Leonardo reuniu uma multidão na edição do evento realizada em 2025, na capital baiana. O evento registrou mais de 120 mil participantes e os portões no precisaram ser fechados.
Na ocasião, o show contou com uma ação social, que contou com a doação de R$ 2 milhões ao Hospital Santa Izabel.
Nos anos anteriores, a “Visita do Profeta” também reuniu grande público:
- 2023: 60 mil em 2023;
- 2022: 40 mil em 2022.
