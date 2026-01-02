Menu
CONTOU TUDO!

Bruno dá "fora" e desmente Marrone durante show

O cantor rebateu a fala do amigo durante a apresentação ao vivo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/01/2026 - 20:26 h
Os dois se apresnetaram em Manaus no Réveillon
Os dois se apresnetaram em Manaus no Réveillon

Bruno e Marrone protagonizaram um momento inusitado durante um show de Réveillon em Manaus, no Amazonas. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais esta semana, é possível ver um sertanejo desmentindo a fala do outro ao longo da apresentação.

Na ocasião, Marrone afirmou que os dois receberam diversos convites para cantar no Ano Novo, mas preferiram a capital amazonense. “O pessoal queria que nós fizéssemos o réveillon em outros lugares. A gente preferiu fazer aqui, porque a gente ama vocês, amamos Manaus e temos muita gratidão por vocês”, disparou ele.

Ciente da mentira de sua dupla, Bruno rebateu o amigo. “O Marrone está aprendendo a mentir depois de velho, né?”, disparou ele. “Eu amo Manaus”, reagiu Marrone. “Agora ele falou a verdade”, concluiu Bruno.

