Bruno dá "fora" e desmente Marrone durante show

Os dois se apresnetaram em Manaus no Réveillon - Foto: Divulgação

Bruno e Marrone protagonizaram um momento inusitado durante um show de Réveillon em Manaus, no Amazonas. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais esta semana, é possível ver um sertanejo desmentindo a fala do outro ao longo da apresentação.

Na ocasião, Marrone afirmou que os dois receberam diversos convites para cantar no Ano Novo, mas preferiram a capital amazonense. “O pessoal queria que nós fizéssemos o réveillon em outros lugares. A gente preferiu fazer aqui, porque a gente ama vocês, amamos Manaus e temos muita gratidão por vocês”, disparou ele.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ciente da mentira de sua dupla, Bruno rebateu o amigo. “O Marrone está aprendendo a mentir depois de velho, né?”, disparou ele. “Eu amo Manaus”, reagiu Marrone. “Agora ele falou a verdade”, concluiu Bruno.