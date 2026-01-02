Daniela Mercury dedica Pôr do Som à Mãe Carmen: "Saudade"

- Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Mãe Carmen de Oxaguiã, do Terreiro do Gantois,que morreu na última sexta-feira, 26, foi a homenageada da 26ª edição do Pôr do Som, nesta quinta, 1º, no Farol da Barra, em Salvador. Anfitriã do tradicional evento, Daniela Mercury exaltou relevância e o significado da religiosa para o Brasil e o mundo.

Na abertura, a empresária de jornalista Malu Verçosa, esposa da cantora, explicou que a dedicatória aconteceria mesmo sem a fatalidade.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Já era uma homenagem antes mesmo dela ficar doente, porque no ano de 2026, Mãe Carmen completaria 100 anos. Infelizmente, ela partiu semana passada e nossa homenagem ficou ainda mais emotiva e verdadeira porque agora, além de tudo, a gente tem saudade", disse Malu.

Força da mulher

Durante a apresentação, Daniela Mercury dedicou a abertura do show a músicas que reverenciam os orixás, como "Meu Pai Oxalá" e "É Terreiro", aposta para a música do Carnaval de 2026.

“Maria Padilha abre o caminho, é uma música muito bonita, que eu ganhei de um compositor, e fala da força da mulher. É uma música forte, ela fala que Maria não chora por homem nenhum, ela é caminho, começo e fim de um. Ela é uma mulher poderosa e é assim que a gente começa o ano, falando da força da mulher, que é a maior mensagem desse Pôr do Som”, dividiu Daniela.

O evento reuniu centenas de pessoas e contou com participações da família Mercury, Ivete Sangalo e Geraldo Azevedo, em uma passarela de 40 metros com acesso ao Farol.