HOMENAGEM

Daniela Mercury dedica Pôr do Som à Mãe Carmen: "Saudade"

Tradicional evento aconteceu nesta quinta-feira, 1º

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/01/2026 - 7:46 h
Imagem ilustrativa da imagem Daniela Mercury dedica Pôr do Som à Mãe Carmen: "Saudade"
-

Mãe Carmen de Oxaguiã, do Terreiro do Gantois,que morreu na última sexta-feira, 26, foi a homenageada da 26ª edição do Pôr do Som, nesta quinta, 1º, no Farol da Barra, em Salvador. Anfitriã do tradicional evento, Daniela Mercury exaltou relevância e o significado da religiosa para o Brasil e o mundo.

Na abertura, a empresária de jornalista Malu Verçosa, esposa da cantora, explicou que a dedicatória aconteceria mesmo sem a fatalidade.

"Já era uma homenagem antes mesmo dela ficar doente, porque no ano de 2026, Mãe Carmen completaria 100 anos. Infelizmente, ela partiu semana passada e nossa homenagem ficou ainda mais emotiva e verdadeira porque agora, além de tudo, a gente tem saudade", disse Malu.

Força da mulher

Durante a apresentação, Daniela Mercury dedicou a abertura do show a músicas que reverenciam os orixás, como "Meu Pai Oxalá" e "É Terreiro", aposta para a música do Carnaval de 2026.

“Maria Padilha abre o caminho, é uma música muito bonita, que eu ganhei de um compositor, e fala da força da mulher. É uma música forte, ela fala que Maria não chora por homem nenhum, ela é caminho, começo e fim de um. Ela é uma mulher poderosa e é assim que a gente começa o ano, falando da força da mulher, que é a maior mensagem desse Pôr do Som”, dividiu Daniela.

O evento reuniu centenas de pessoas e contou com participações da família Mercury, Ivete Sangalo e Geraldo Azevedo, em uma passarela de 40 metros com acesso ao Farol.

