Cantor baiano lança novo projeto com sucessos autorais

Zai é uma das apostas da nova MPB - Foto: Divulgação

O cantor Zai, uma das apostas da nova MPB, apresentará o show ao vivo de lançamento do seu novo EP ‘Imenso’. O espetáculo, que vai acontecer nesta quinta-feira, 9, no Rio Vermelho, em Salvador, vai contar com as participações especiais de Cinara, destaque da cena R&B, e do cantor e compositor Tiri, revelação da bossa nova contemporânea.

Durante o show, o público terá acesso, em primeira mão, ao repertório completo de Imenso, trabalho que reúne as faixas ‘Imenso’, ‘B’, ‘Quero Amar Você’ e ‘Sorrir em Vida’. Antecipado pelo single Imenso, já disponível em todas as plataformas de streaming de música, o projeto é um mergulho em experiências pessoais que transformam a ‘dor’ em coragem e leveza, marcando o início de uma nova fase na carreira do artista.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na estreia, Zai abre espaço para novas misturas e sonoridades. A cantora Cinara, dona dos hits ‘No Ar’ e ‘Quanto Tempo Temos’, se junta ao cantor e compositor Tiri, ampliando os caminhos do espetáculo com R&B, soul, axé e bossa nova em arranjos acústicos. Para acompanhar a celebração, a noite ainda contará com menu de aperitivos e bebidas para brindar a experiência com o público.

O EP Imenso une autenticidade e representatividade em batidas suaves, cruzando MPB, pop, folk e lo-fi.