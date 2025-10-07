Menu
MÚSICA
MÚSICA

Evento gratuito homenageia Tom Zé e o legado da Tropicália

Artista ganha tributo em Salvador com talkshow, lançamento de livro e show ao vivo

Manoela Santos*

Por Manoela Santos*

07/10/2025 - 8:11 h
Tom Zé é celebrado com show e discussões sobre arte e pensamento brasileiro -

Em celebração à obra do cantor e compositor baiano Tom Zé, a Salvador recebe nesta sexta-feira, 10, um talkshow sobre literatura, música e filosofia.

Sediado no Cineteatro 2 de Julho, o evento começa às 19h e marca o lançamento do livro Tom Zé: Fiz Meu Berço na Viração (Editora Hucitec), escrito pelo filósofo Ivo Mineiro.

A programação também inclui bate-papos com especialistas e show do grupo Bando Psicordélico.

A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis via Sympla.

Com formato inspirado no clássico programa de entrevistas do Jô Soares, o encontro propõe uma imersão no pensamento brasileiro contemporâneo, a partir da trajetória de Tom Zé, figura influente do movimento Tropicália.

Conduzida pelo jornalista Roberto Martins, a programação é dividida em quatro blocos, que alternam entre conversas com os filósofos Ivo Mineiro Teixeira e Kleyson Otun Elebogi, além de apresentações musicais do Bando Psicordélico.

“O formato de talkshow é também uma homenagem ao programa conduzido na televisão brasileira por Jô Soares, falecido em 2022, cuja cadeira na Academia Paulista de Letras foi recentemente assumida pelo próprio Tom Zé”, explica Martins.

Natural de Irará, cidade natal de Tom Zé, Kitute, músico do Bando Psicordélico, conta que a vida e obra do conterrâneo influenciaram diretamente no seu fazer artístico.

“Como iraraense, o nome e a referência de Tom Zé me chegaram antes mesmo da música. Era aquele cara de projeção nacional que, de alguma forma, nos dizia que é possível sonhar sim, mesmo vivendo numa roça longe de tudo”, ele pontua.

‘’Vamos conhecer a obra do cara: ultra criativa, crítica e divertida, sem abrir mão do humor. Tentamos trazer isso em nosso som também”, complementa Kitute.

O show da noite trará canções de Tom Zé que dialogam com os temas do livro, além de composições próprias da banda.

Sobre o livro

Dividido em duas partes complementares, Tom Zé: Fiz Meu Berço na Viração reúne reflexões filosóficas e entrevistas com o artista.

A primeira parte, escrita por Ivo Mineiro Teixeira, busca pensar uma filosofia brasileira a partir da música e da cultura popular. A análise se ancora na obra de Tom Zé, especialmente no álbum Tropicália Lixo Lógico (2012), e propõe uma filosofia nascida nas ruas e das experiências cotidianas.

Já a segunda parte, O osso da canção, traz entrevistas conduzidas pelos professores Giuliana Simões e Flávio Desgranges, revelando um Tom Zé provocador e bem-humorado, refletindo sobre arte, política e sua própria trajetória.

Talkshow Tom Zé e a Filosofia Brasileira + Lançamento do livro Tom Zé: Fiz Meu Berço na Viração / Sexta-feira (10), 19h / Cineteatro 2 de Julho (IRDEB, Federação) / Gratuito / Ingressos disponíveis no Sympla / Programação: Lançamento do livro com presença do autor Ivo Mineiro Teixeira, Talkshow com Ivo Mineiro, Kleyson Otun Elebogi e Roberto Martins e show do grupo Bando Psicordélico

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

