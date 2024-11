Cantor de banda sofre grave acidente em rodovia

O cantor Paulinho Dill - Foto: Reprodução

Na manhã desta segunda-feira, 11, o cantor Paulinho Dill, vocalista da banda Os Atuais, sofreu um grave acidente de trânsito enquanto dirigia pela rodovia ERS-307, localizada entre as cidades de Santa Rosa e Cândido Godoi, no Rio Grande do Sul.

Paulinho estava em uma caminhonete, retornando para sua casa em Campina das Missões. As primeiras informações indicam que o estado de saúde do músico é grave.

A banda Os Atuais se manifestou oficialmente nas redes sociais, confirmando o ocorrido e fornecendo informações preliminares sobre o estado de Dill.

O cantor foi socorrido rapidamente e levado para o Hospital Vida e Saúde, onde será submetido a uma cirurgia devido a um traumatismo craniano sofrido no acidente.

Banda Os Atuais

A banda Os Atuais foi fundada em 1968 em Tucunduva, Rio Grande do Sul. Conhecidos como “Os Reis do Baile”, os músicos colaboraram com artistas renomados, como Tonico e Tinôco e As Marcianas, e tiveram suas músicas regravadas por outros grandes nomes do cenário musical.

Em uma mescla de música instrumental e sucessos atuais, o grupo já atingiu mais de 160 mil espectadores, segundo dados próprios