Cantor do Biquíni Cavadão viajou em avião que caiu um SP um dia antes

Bruno Gouveia revelou que esteve em aeronave que caiu em Vinhedo - Foto: Reprodução | TV Brasil e YouTube

Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, surpreendeu os seus seguidores ao revelar que viajou na aeronave que ocorre caiu em Vinhedo (SP), um dia antes da tragédia. O acidente aéreo provocou 62 mortos.

Em seu Instagram, o cantor escreveu: "Tão logo soube, fui checar o prefixo e descobri que, na véspera, eu havia feito uma viagem de São José do Rio Preto (SP) para Guarulhos exatamente nesta mesma aeronave. Oito rotas depois, e em um pouco mais de 24 horas, ela caiu".

"Passado um dia do acidente, pegamos outro voo da Voepass, desta vez de Guarulhos para Ribeirão Preto (SP). O voo saiu atrasado. Perder uma aeronave mexe muito na readequação da malha aérea. Pensei na tripulação também, precisando seguir com os voos, com a dor de terem perdido amigos e colegas", desabafou Bruno Gouveia.

O famoso acrescentou que "o ATR é um avião muito seguro" e que ninguém estava "aflito com a situação": "Percebemos, entre risos nervosos e comentários, a tensão dos passageiros. E ali, impávidas, estavam as comissárias, piloto e copiloto".

"O voo foi tranquilo, furamos as nuvens negras que cobriam a cidade e o sol brilhava forte na janela. Um voo normal como tantos outros que acontecem a cada dia", descreveu Bruno.

O cantor ainda lamentou no texto: "Sentimos muito pelo acidente acontecido com tantas famílias embarcadas e aproveitamos também para dar condolências à equipe. Numa companhia aérea pequena como a Voepass, as tripulações todas se conhecem. É um grupo cujo trabalho deve seguir, mesmo com todo choque e tristeza. E era isso que eles estavam fazendo, contendo suas emoções e nos levando para mais um show. Fica aqui a nossa solidariedade e nossos pêsames a todos atingidos por esta queda".