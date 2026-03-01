Cantor sertanejo desabafa após escapar de bombardeio em Dubai

Sertanejo falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais - Foto: Divulgação

O cantor sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fernando, contou que escapou “por pouco” do bombardeio que atingiu o aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes. No sábado, 28, a região foi atingida em meio ao conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

O artista falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais. “Olha que loucura! A gente estava dois dias atrás no aeroporto de Dubai, exatamente no terminal que caiu a bomba no aeroporto. Graças a Deus, não machucou ninguém, mas um baita susto a galera levou lá. Foi um livramento”, disse.

Sorocaba finalizou: “A gente chegou aqui no Japão e ficamos sabendo que, depois de dois dias, que tinha estourado essa guerra. A gente estava na Índia, conectou em Dubai, nesse terminal que ‘deu rolo’, e partimos para o Japão. Escapamos por dois dias! Deus cuidando da gente sempre”.

Atualmente, Sorocaba segue em viagem pelo Japão. No sábado, o cantor publicou um registro de um passeio gastronômico no país.