Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RELATO

Cantor sertanejo desabafa após escapar de bombardeio em Dubai

Sertanejo falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/03/2026 - 12:46 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sertanejo falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais
Sertanejo falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais -

O cantor sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fernando, contou que escapou “por pouco” do bombardeio que atingiu o aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes. No sábado, 28, a região foi atingida em meio ao conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

O artista falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais. “Olha que loucura! A gente estava dois dias atrás no aeroporto de Dubai, exatamente no terminal que caiu a bomba no aeroporto. Graças a Deus, não machucou ninguém, mas um baita susto a galera levou lá. Foi um livramento”, disse.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Irã passa a ter comando provisório após morte de líder supremo
Presidente do Irã declara “direito legítimo” de vingança contra EUA e Israel
Trump ameaça resposta “nunca vista” e tensão com Irã atinge novo pico

Sorocaba finalizou: “A gente chegou aqui no Japão e ficamos sabendo que, depois de dois dias, que tinha estourado essa guerra. A gente estava na Índia, conectou em Dubai, nesse terminal que ‘deu rolo’, e partimos para o Japão. Escapamos por dois dias! Deus cuidando da gente sempre”.

Atualmente, Sorocaba segue em viagem pelo Japão. No sábado, o cantor publicou um registro de um passeio gastronômico no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dubai fernando e sorocaba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sertanejo falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

Sertanejo falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

Sertanejo falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais
Play

Lucas Pizane lança single com Majur às vésperas da Festa de Iemanjá

Sertanejo falou sobre o ocorrido em um vídeo publicado nas redes sociais
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

x