Cantor sertanejo leva 32 pontos após agressão com garrafa

Cantor usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para se pronunciar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor sertanejo Benício, da dupla com Hermes, precisou levar 32 pontos após ser vítima de uma agressão com uma garrafa após um show de Réveillon em João Pinheiro, no interior de Minas Gerais. Ele usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para se pronunciar.

Leia também:

>> Dono de cruzeiro sai em defesa de Safadão em polêmica com É o Tchan

>> Cantora baiana apaga clipe após polêmica com sinal associado a facções

>> VÍDEO: Ivete grava projeto na Barra e recebe Margareth Menezes

“Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus”, escreveu o sertanejo na legenda No vídeo, ele aparece tocando violão enquanto se recupera em casa.

Veja a publicação:

“Levei 32 pontos no rosto. Estou fazendo um procedimento de cicatrização para ver se vai precisar fazer plástica. Estou em processo de recuperação. O mínimo que o médico pediu para mim é ficar 90 dias sem sol, então não posso nem sair de casa. Está sendo muito difícil”, contou o artista em entrevista ao portal Renato Sertanejeiro.