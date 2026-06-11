Cantora baiana promove show com músicas inéditas em Lauro de Freitas

A cantora Priscila Britto grava no próximo dia 14 de junho o audiovisual Entre Doses e Canções – Momento Nostalgia, projeto que celebra seu primeiro ano de carreira. A gravação acontecerá na Budega 071, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com participação aberta ao público.

O trabalho reúne músicas autorais e canções que marcaram diferentes gerações, proposta que dá nome ao projeto e busca aproximar o público por meio de referências afetivas e sonoras presentes na trajetória da artista.

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O repertório contará com quatro faixas inéditas e autorais, mantendo a linha musical que Priscila vem desenvolvendo desde o início da carreira, baseada na combinação entre o sertanejo tradicional e elementos do arrocha. Entre as novidades está a canção Superada, escolhida como música de trabalho do audiovisual.



Segundo a cantora, o projeto representa um momento importante de sua trajetória artística. "Esse audiovisual representa o fortalecimento da minha identidade, trazendo a vertente do arrocha com a mistura do sertanejo raiz e a prospecção de uma virada de chave na minha carreira", declarou Priscila Britto.

A gravação também contará com participações de artistas de Lauro de Freitas, iniciativa que busca destacar nomes da cena musical local e ampliar a conexão do projeto com a cidade onde será registrado.

Além das músicas inéditas, o audiovisual aposta em um conceito voltado à nostalgia, reunindo canções que fizeram parte da memória afetiva de diferentes públicos. A proposta é equilibrar composições próprias com referências musicais já conhecidas pelos fãs.

O lançamento oficial de Entre Doses e Canções – Momento Nostalgia está previsto para julho. As faixas e os vídeos gravados durante o evento serão disponibilizados nas plataformas digitais de áudio e no YouTube.

Gravação do audiovisual Entre Doses e Canções