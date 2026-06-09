Djavan cancela show na Angola por questões sanitárias

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Djavan anunciou o cancelamento do show da turnê "Djavanear 50 Anos. Só Sucessos" em Angola, país da África Central, nesta terça-feira, 9, por meio das redes sociais.

De acordo com a equipe do cantor, a decisão de cancelar a apresentação no país foi motivada pela atual situação sanitária em algumas regiões do continente africano.

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"Após uma avaliação criteriosa do atual contexto sanitário em algumas regiões do continente africano e das recomendações de monitoramento emitidas por organismos internacionais de saúde, foi tomada a decisão de não realizar a participação do artista Djavan no evento previsto para acontecer em Angola na data anunciada", disse.

Ainda em nota, a equipe explica que "a medida tem caráter exclusivamente preventivo e decorre da responsabilidade inerente à gestão de uma produção internacional que envolve um grande número de profissionais em constante deslocamento entre diferentes países".

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