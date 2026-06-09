Sidney Magal reúne estrelas em show histórico para 60 anos de carreira

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Salvador será o ponto de partida das comemorações pelos 60 anos de carreira de Sidney Magal. No dia 18 de julho, o cantor sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) para apresentar o espetáculo Baile do Magal, que contará com convidados especiais e terá registro audiovisual ao vivo.

A apresentação marca a abertura de um novo ciclo na trajetória do artista e reunirá nomes de diferentes gerações da música brasileira.

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Carlinhos Brown, Zeca Baleiro, Sandra de Sá e Gilmelândia participam da celebração, dividindo o palco com Magal em uma noite dedicada à música, à dança e à memória afetiva de sucessos que atravessaram décadas.



A escolha de Salvador para sediar o evento não foi por acaso. O cantor vive na capital baiana desde 1997, tem laços familiares com o estado e mantém uma relação de longa data com a cidade.

“Salvador é minha casa. Não há lugar mais justo para celebrar 60 anos do que aqui, neste palco, com este público”, afirma o artista.

Além de canções que marcaram sua carreira, como 'Sandra Rosa Madalena', 'Meu Sangue Ferve por Você' e 'Me Chama Que Eu Vou', o espetáculo contará com um repertório especial formado por sucessos nacionais e internacionais.

Uma carreira que atravessa gerações

A trajetória artística de Sidney Magal começou nos anos 1960, quando participou de programas de rádio e televisão ainda muito jovem. Antes de se tornar um fenômeno popular, passou por experiências ligadas ao canto lírico e à música erudita, construindo uma formação marcada pela disciplina e pela relação precoce com os palcos.

O reconhecimento nacional veio principalmente entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980, período em que “Sandra Rosa Madalena (A Cigana)” se tornou presença constante em programas de auditório comandados por nomes como Silvio Santos e Chacrinha.

Já no início dos anos 1990, durante o auge da lambada, Magal voltou a ocupar posição de destaque na cultura popular brasileira com 'Me Chama Que Eu Vou', música que integrou a trilha sonora da novela Rainha da Sucata, da TV Globo.

Ao longo das décadas, o artista também atuou no cinema, estrelando o filme Amante Latino, e consolidou uma carreira marcada pela mistura de música latina, romantismo, dança e teatralidade.

Convidados especiais

Para a celebração das seis décadas de carreira, o cantor receberá Carlinhos Brown, Zeca Baleiro, Sandra de Sá e Gilmelândia.

Os convidados participarão de apresentações conjuntas ao longo da noite, em um encontro que promete reunir diferentes linguagens, sotaques e gerações da música nacional.

Baile do Magal — Sidney Magal 60 Anos