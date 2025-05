Cantora baiana ‘recria’ hit do pagode dos anos 90 após vídeo viral

Hanaya é natural de Valença e moradora de Morro de São Paulo - Foto: Divulgação

A cantora baiana Hanaya, natural de Valença e moradora de Morro de São Paulo, lança nesta sexta-feira, 9, sua aguardada versão de um dos maiores sucessos do samba e pagode dos anos 90, o hit ‘Marrom Bombom’.

O single, feito em parceria com Os Morenos — donos da canção —, chega às principais plataformas de streaming acompanhado de um videoclipe exclusivo, que estreia no YouTube no mesmo dia.

A artista ganhou destaque nas redes sociais ao viralizar com um vídeo em que interpreta a música ‘Marrom Bombom’ à beira-mar, encantando moradores e turistas na orla de Morro de São Paulo. Hanaya chamou a atenção de influenciadores e amantes da música brasileira, ampliando sua base de fãs em todo o país.

Agora, ela dá um novo passo na carreira com uma releitura intimista, cheia de identidade e emoção, da icônica faixa eternizada pelo grupo Os Morenos.