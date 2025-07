Cantora do Calcinha Preta é detonada após confundir bandeira: “Triste”

Silvânia Aquino cometeu uma gafe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Silvânia Aquino, uma das vocalistas da banda de forró Calcinha Preta, está sendo detonada nas redes sociais após confundir a bandeira de Pernambuco com a de um time de futebol na última sexta-feira, 27. Após a confusão, a cantora se corrigiu, dizendo gostar do povo do estado.

O caso aconteceu durante um show em Carpina, na Zona da Mata do estado. Aquino cantava ao lado de Bell Oliver, quando um fã jogou a bandeira no palco. Ela pegou e os dois ergueram o tecido, inicialmente de cabeça para baixo. O público avisou do erro e, enquanto corrigia, ela observou melhor o que era e disparou: “Eu não sei, porque eu sou corintiana. Eu não sei pegar nisso aqui, não”.

Em seguida, Bell Oliver diz algo no ouvido da colega, que continua confusa. “É a bandeira de Pernambuco. Quais os times de Pernambuco? Não sei, sou corintiana” responde. Ela pergunta às pessoas que estão do lado palco se estava errada, mas continua a apresentação.

Na sequência, outra cantora do grupo, a pernambucana O'hara Ravick, entra no palco e corrige o equívoco. “É de Pernambuco, gente”, diz. “Pernambuco, eu só gosto de vocês. Eu gosto de vocês. Time, eu sou Corinthians, sou Timão”, diz Silvânia após o comentário e passa a bandeira para a colega. “Você é pernambucana. Vá lá, vá lá”.

“Com muito orgulho”, afirmou O'hara, antes de beijar a bandeira do estado e devolver para a plateia. Pouco depois, Silvânia tentou novamente esclarecer o assunto. “Do povo, eu gosto. Do povo, eu gosto”, falou.

A cantora foi criticada nas redes sociais pela atitude. “Que triste sua reação com a bandeira de PE, um estado tão lindo, cheio de cultura e que sempre te acolheu tão bem. Faltou noção e senso”, comentou uma internauta.

“Faltou noção. O mínimo seria saber identificar a bandeira do estado onde vai se apresentar. Isso demonstra respeito pelo público e pela cultura local”, disse outro. “Chega doeu no meu coração a forma como você pegou e falou sobre a nossa bandeira. Bandeira que o povo pernambucano carrega com orgulho por onde for”, escreveu mais uma.

Veja o momento: