Cantora Thathi é a convidada do Conversa Brasileira na A TARDE FM

Artista vai falar sobre carreira, novos projetos e apresentação no Festival A Tarde FM

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/08/2025 - 16:25 h
Neste domingo, 24, às 21h, o Conversa Brasileira recebe a cantora, compositora e multi-instrumentista baiana Thathi. Considerada um dos grandes nomes da nova música brasileira, a artista começou a cantar aos 7 anos e empunhou sua primeira guitarra aos 11, desde então nunca mais deixou o palco.

A arte de Thathi mistura Pop, Rock e a poesia da Bahia, oferecendo uma performance marcada por emoção e talento. Confirmada no Festival A Tarde FM, a cantora vai conversar com Antônio Pitta sobre parcerias, novos projetos e sua apresentação na Arena A Tarde, no dia 30 de agosto.

O programa pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e pelo aplicativo da rádio.

Leia Também:

Festa celebra mês da visibilidade lésbica com shows em Salvador
Carlos Barros celebra 60 anos de Maria Bethânia em show único na Bahia
Documentário celebra trajetória de Rogério BigBross na cena underground baiana

Carreira

Natural de Feira de Santana, Thathi é cantora, compositora, guitarrista e multi-instrumentista. Aos 11 anos ganhou sua primeira guitarra e, aos 13, já se apresentava em shows, adquirindo experiência de palco e consolidando sua personalidade artística.

Entre bares e bailes, conquistou um público fiel, até se mudar para Salvador, onde gravou seu primeiro CD, Thathi Por Cima.

Ao longo da carreira, dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Titãs, Djavan, Nando Reis, Zeca Baleiro, Frejat, Paralamas do Sucesso e Kid Abelha. Como compositora, tem parcerias com Luiza Possi, Isabella Taviani, Rodrigo Santos, J. Veloso, entre outros.

Tags:

a tarde fm Conversa Brasileira Thathi

x