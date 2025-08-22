Cantora Thathi é a convidada do Conversa Brasileira na A TARDE FM

Thathi é a convidada do Conversa Brasileira - Foto: Divulgação

Neste domingo, 24, às 21h, o Conversa Brasileira recebe a cantora, compositora e multi-instrumentista baiana Thathi. Considerada um dos grandes nomes da nova música brasileira, a artista começou a cantar aos 7 anos e empunhou sua primeira guitarra aos 11, desde então nunca mais deixou o palco.

A arte de Thathi mistura Pop, Rock e a poesia da Bahia, oferecendo uma performance marcada por emoção e talento. Confirmada no Festival A Tarde FM, a cantora vai conversar com Antônio Pitta sobre parcerias, novos projetos e sua apresentação na Arena A Tarde, no dia 30 de agosto.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O programa pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e pelo aplicativo da rádio.

Carreira

Natural de Feira de Santana, Thathi é cantora, compositora, guitarrista e multi-instrumentista. Aos 11 anos ganhou sua primeira guitarra e, aos 13, já se apresentava em shows, adquirindo experiência de palco e consolidando sua personalidade artística.

Entre bares e bailes, conquistou um público fiel, até se mudar para Salvador, onde gravou seu primeiro CD, Thathi Por Cima.

Ao longo da carreira, dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Titãs, Djavan, Nando Reis, Zeca Baleiro, Frejat, Paralamas do Sucesso e Kid Abelha. Como compositora, tem parcerias com Luiza Possi, Isabella Taviani, Rodrigo Santos, J. Veloso, entre outros.