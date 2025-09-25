Capão in Blues volta maior, gratuito e com mais atrações nacionais e internacionais

Vale do Capão será tomado pelo som do blues no festival que une música e turismo - Foto: Divulgação | Mariani Riani

Um cenário de tirar o fôlego, com cachoeiras cristalinas, rios, morros e grutas, ganha ainda mais magia com o blues, um dos gêneros musicais mais emblemáticos do mundo, ecoando em meio à natureza exuberante do Vale do Capão. Em 2025, o Capão in Blues retorna maior e mais vibrante.

Depois do sucesso da primeira edição, que reuniu milhares de pessoas em dois dias, a celebração passa a ocupar três dias, de 20 a 22 de novembro, durante o feriado da Consciência Negra. A ampliação diversifica a grade artística, que neste ano contará com ainda mais atrações nacionais e internacionais, e projeta o encontro ao patamar de um dos maiores da cena blues no Nordeste. Com entrada gratuita e aberta a todas as idades, a programação traz três shows por noite. O line-up completo será anunciado em breve.

O crescimento do Capão in Blues traduz o reconhecimento do público e da crítica e reforça o Vale como destino cultural e econômico. A ampliação para três dias representa geração de renda, novas oportunidades de trabalho, fortalecimento do turismo e maior circulação de riqueza para a comunidade local. Muito além dos palcos, o Capão in Blues se afirma como um festival de experiências que integra música, cultura, lazer e turismo sustentável em uma das paisagens mais inspiradoras do planeta.

A proposta é oferecer vivências que unem arte, natureza e comunidade em um ambiente de celebração. É um convite à contemplação e às trocas culturais que despertam todos os sentidos, envolvendo o público na energia da Chapada e na magia do Vale do Capão. Como resumem os organizadores: “Não existe lugar mais incrível para viver o blues em sua essência. No Vale, a alma tem sua origem. O blues é o caminho. O Capão é o destino.”

Curadoria e diversidade musical

Responsável também pela primeira edição, a curadoria do Capão in Blues 2025 volta a ser assinada por Eric Assmar, guitarrista, doutor em Música e uma das principais vozes do blues brasileiro contemporâneo. Para esta edição, Assmar amplia o diálogo entre música e território, conectando artistas nacionais e internacionais ao cenário único do Vale do Capão e reforçando a vocação da proposta como espaço de integração entre natureza, cultura e comunidade.

Arquitetura integrada à paisagem

Concepção arquitetônica é assinada por Heráclito Arandas, da GMF Arquitetos | Foto: GMF Arquitetos

O Capão in Blues também ganha identidade própria com a concepção arquitetônica assinada por Heráclito Arandas, da GMF Arquitetos. Reconhecido no cenário baiano por desenvolver propostas de grande visibilidade e relevância cultural, Heráclito imprime sua marca de criatividade e funcionalidade, entregando um espaço que dialoga com a paisagem do Vale e reforça o compromisso do festival com inovação e sustentabilidade.

Impacto cultural, social e ambiental

Mais do que entretenimento, o Capão in Blues nasceu para deixar um legado. Desde a primeira edição, a realização movimentou a economia criativa local, lotou pousadas e restaurantes, atraiu visitantes de diferentes estados e países e implantou ações de sustentabilidade, como o Recicla Capão, que promoveu reciclagem e limpeza da vila após as festividades. O encontro brilha não apenas pela qualidade das apresentações, mas também pelo impacto positivo gerado na comunidade.

Em 2025, essa expansão fortalece a capacidade do Capão in Blues de gerar renda, novas oportunidades de trabalho, maior arrecadação de impostos e circulação de riqueza no Vale do Capão. Ao atrair um público que, além de consumir música e natureza, utiliza serviços de hospedagem, gastronomia e atrativos turísticos, o Capão in Blues se consolida como vetor real de desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo e valorização da identidade cultural da região, sempre com a preservação ambiental como princípio.

Experiência transformadora

Blues e natureza: Capão in Blues cresce e promete três dias inesquecíveis em 2025 | Foto: Divulgação

Idealizado por Ildázio Tavares Jr. e José Alves, e realizado pelo Grupo A TARDE e A TARDE FM, em parceria com a Viramundo Produções, o Capão in Blues consolida-se como uma realização anual que vai além da música e se firma como experiência transformadora. “Nossa missão é fazer uma entrega que respeite e preserve as características únicas do Vale, ao mesmo tempo em que projeta o Capão para o mundo. A Chapada é uma região com enorme potencial turístico e queremos não apenas enriquecer a jornada dos visitantes, mas também ampliar a difusão do blues na Bahia, um estado vibrante que ainda tem muito espaço para esse ritmo”, afirma Ildázio.

Para Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM, o Capão in Blues reafirma a identidade da Bahia como estado que respira música e diversidade cultural: “O Capão in Blues é um encontro que extrapola o entretenimento: ele conecta pessoas, fortalece tradições e cria um elo entre natureza, cultura e música em um cenário sem igual”.

José Alves Costa, um dos organizadores, reforça a expectativa para a segunda edição. “Estamos muito satisfeitos com o resultado da primeira edição e vamos fazer uma entrega ainda melhor este ano. O mercado abraçou nossa ideia e conseguimos atingir o nosso objetivo de movimentar a economia local. Na estreia, as pousadas registraram ocupação máxima e os restaurantes estiveram cheios durante todo o período. Criamos um fluxo positivo que aqueceu a dinâmica econômica do Vale do Capão, e com certeza repetiremos esse feito em 2025”, destaca José.

Capão in Blues – onde música, cultura e natureza se encontram para transformar vidas.