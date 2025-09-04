Menu
MÚSICA
VEM AÍ

Cidade baiana realiza 1º Encontro de Forró Pé de Serra

Evento acontece de 5 a 7 de setembro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/09/2025 - 13:16 h
1º Encontro de Forró Pé de Serra
1º Encontro de Forró Pé de Serra -

A Península de Maraú, no sul da Bahia, vai receber de 5 a 7 de setembro, com o 1º Encontro de Forró Pé de Serra, uma iniciativa que promete reunir artistas, moradores e turistas em uma grande celebração da música nordestina.

O evento trará shows de músicos locais e convidados especiais, entre eles PH do Acordeon, de Ilhéus, e a multiartista paraibana Mayana Neiva. Além dos espetáculos musicais, a programação inclui painel de prosa sobre a valorização da cultura nordestina, cortejo, aulões de dança e muita interação com o público.

A programação vai ocupar dois espaços emblemáticos da península: a Praça das Mangueiras, no centro da vila, e o Lá em Casa, tradicional reduto de forró em Barra Grande, que será reconhecido oficialmente pelo prefeito Isravan Barcelos como a casa oficial do forró do distrito de Barra Grande.

A ideia é que de dia turistas e moradores possam aproveitar as praias paradisíacas de Maraú e à noite se encontrem ao som do forró. Com o 1º Encontro de Forró Pé de Serra, Maraú reforça sua vocação de unir cultura, tradição e belezas naturais, consolidando-se como destino turístico vibrante e autêntico.

Atrações do 1º Encontro de Forró Pé de Serra

  • Paia de Milho
  • Mayana Neiva
  • Baião a Dois
  • PH do Acordeon
  • Trio Curió
  • Forró de Lua
  • DJs Caio Becker
  • Autran

