Ex-cantor do The Voice Brasil morre aos 39 anos

O país se despediu nesta quarta-feira, 3, de Elias Moreira, cantor que emocionou milhões de brasileiros em sua passagem pelo The Voice Brasil. Aos 39 anos, o artista faleceu em Manaus, onde vivia desde 2011. A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada.

Natural de Boa Vista (RR), Elias conquistou projeção nacional ao participar da segunda edição do reality musical da TV Globo, em 2013. Durante as audições às cegas, ele encantou os quatro jurados com sua interpretação marcante de Human Nature, clássico de Michael Jackson. Após as viradas de cadeira, optou por integrar o time do baiano Carlinhos Brown.

Segundo familiares, o cantor passou mal na noite de terça-feira, 2, e foi levado ao Hospital 28 de Agosto, em Manaus. Apesar dos esforços médicos, não resistiu.

A notícia abalou fãs e amigos, que inundaram as redes sociais com homenagens e mensagens de pesar. Nos comentários de suas publicações, era possível encontrar frases como: “Triste demais”, “Não acredito” e “Seu talento sempre será lembrado”.