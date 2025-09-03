Mais um erro grotesco de Vale Tudo irrita público: “Mutação”

Afonso (Humberto Carrão) e Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' - Foto: Reprodução | TV Globo

‘Vale Tudo’ segue cometendo erros grotescos. No capítulo de terça-feira, 2, foram dois. Após o deslize na cena em que Fátima (Bella Campos) gravou um vídeo, Afonso (Humberto Carrão) apareceu com “três mãos” no folhetim da TV Globo.

O personagem estava em uma chamada de vídeo com Solange (Alice Wegmann), quando cobriu a boca em um gesto de surpresa. No entanto, o rapaz também segurou o celular com as duas mãos no mesmo quadro da cena.

Como tudo aconteceu

O filho de Odete Roitman (Debora Bloch) fez exames para monitorar o câncer que descobriu recentemente. Ele recebeu a visita de Celina (Malu Galli) no hospital. Afonso iria com Solange ao ultrassom dos gêmeos que ela espera, mas a doença o atrapalhou.

Durante o capítulo, os herdeiros do TCA atenderam o telefone emocionados. “Vocês estão prontos para verem as coisinhas mais lindas do mundo?”, disse a diretora do Tomorrow, ao ver o namorado com a tia dele na videochamada.

Nesse momento, Solange mostrou uma imagem da ultrassonografia, e então colocou o som dos corações dos bebês batendo. “Ouviu os corações dos nossos filhos, meu amor? Eles estão saudáveis, e eu estou achando que esses dois aqui vão ser atletas”, completou ela.

Em seguida, a câmera focou na tela do celular de Afonso, que estava segurando o aparelho com as duas mãos, porém, o vídeo mostrou ele cobrindo a boca com uma delas enquanto apoiava o aparelho com a outra.

A cena viralizou nas redes sociais e foi bastante criticada pelos telespectadores. “Acho que estão fazendo de propósito depois que perceberam que engajaram!”, disse. “Alguém por favor troca esse continuista”, comentou outro. “Esse é o padrão Globo de qualidade”, disparou mais um.

Outro completou: “Esse povo repara em tudo! Juro que não tinha percebido isso”. Mais um comentou: “A quimio deu mutação. Afonso com 3 mãos, passou 1 mão na boca e as 2 estavam segurando o celular ainda”.

A cena foi compartilhada pela própria página oficial da emissora nas redes sociais.

