Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVELA

Confrontada! Maria de Fátima é extorquida por aliado em ‘Vale Tudo’

Protagonista enfrenta nova fase na telenovela da Globo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/09/2025 - 17:36 h
Maria de Fátima se prepara para extorquir Odete
Maria de Fátima se prepara para extorquir Odete -

Nessa nova fase de Vale Tudo, da Globo, Maria de Fátima (Bella Campos) vem enfrentando novos desafios na trama. Nos próximos episódios, a personagem descobre que Leonardo Roitman (Guilherme Magon) está vivo.

Com a informação, Fátima se prepara para extorquir Odete (Débora Bloch). A oportunista consegue o dinheiro, mas, no entanto, uma surpresa a pega desprevenida: um aliado.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o dinheiro da chantagem, a protagonista gasta R$ 200 mil em roupas e acessórios de luxo. Ao voltar para o hotel, ela encontra Mário Sérgio (Thomás Aquino), o aliado que lhe deu as dicas para descobrir sobre Leonardo.

Leia Também:

Saiba quanto César Tralli vai ganhar no Jornal Nacional
Substituto de William Bonner quer levar esposa da Record para a Globo
Esposa de William Bonner rompe o silêncio após anúncio do jornalista

Maria de Fátima é confrontada

O personagem, sem receber uma parte do dinheiro, confronta a vilã: “Quantas compras, Maria de Fátima! Pelo visto, a dica que eu te dei mais cedo rendeu bem. Foi só seguir a Odete e já está rica de novo, Fátima?.”

Assustada, Fátima reage, dizendo que Mário apareceu do nada."‘Do nada’ não. Eu estou te esperando porque quem te deu essa boa fui eu, avisando que Odete estava saindo”, responde ele.

Quando questionada sobre novas informações, Fátima enrola: “Pra ser sincera, eu até acho que o nosso lance aqui não vai dar em muita coisa.”

Sérgio rebate ironizando: “Você se acha muito malandra, não é, Fátima? Não tem problema não.”Ela responde: “Realmente, eu me acho bastante esperta. O suficiente para não tentar te enganar.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Remake "Vale Tudo" 2025 Vale Tudo Vale Tudo novela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maria de Fátima se prepara para extorquir Odete
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Maria de Fátima se prepara para extorquir Odete
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Maria de Fátima se prepara para extorquir Odete
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Maria de Fátima se prepara para extorquir Odete
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x