Confrontada! Maria de Fátima é extorquida por aliado em ‘Vale Tudo’

Nessa nova fase de Vale Tudo, da Globo, Maria de Fátima (Bella Campos) vem enfrentando novos desafios na trama. Nos próximos episódios, a personagem descobre que Leonardo Roitman (Guilherme Magon) está vivo.

Com a informação, Fátima se prepara para extorquir Odete (Débora Bloch). A oportunista consegue o dinheiro, mas, no entanto, uma surpresa a pega desprevenida: um aliado.

Com o dinheiro da chantagem, a protagonista gasta R$ 200 mil em roupas e acessórios de luxo. Ao voltar para o hotel, ela encontra Mário Sérgio (Thomás Aquino), o aliado que lhe deu as dicas para descobrir sobre Leonardo.

Maria de Fátima é confrontada

O personagem, sem receber uma parte do dinheiro, confronta a vilã: “Quantas compras, Maria de Fátima! Pelo visto, a dica que eu te dei mais cedo rendeu bem. Foi só seguir a Odete e já está rica de novo, Fátima?.”

Assustada, Fátima reage, dizendo que Mário apareceu do nada."‘Do nada’ não. Eu estou te esperando porque quem te deu essa boa fui eu, avisando que Odete estava saindo”, responde ele.

Quando questionada sobre novas informações, Fátima enrola: “Pra ser sincera, eu até acho que o nosso lance aqui não vai dar em muita coisa.”

Sérgio rebate ironizando: “Você se acha muito malandra, não é, Fátima? Não tem problema não.”Ela responde: “Realmente, eu me acho bastante esperta. O suficiente para não tentar te enganar.”