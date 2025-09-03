Salário de William Bonner cai R$ 700 mil, mas valor ainda impressiona

William Bonner - Foto: Reprodução | TV Globo

O anúncio da saída de William Bonner do Jornal Nacional, da TV Globo, pegou o público de surpresa na última segunda-feira, 1º. Ele ocupava o cargo de apresentador do telejornal há quase três décadas.

A mudança na vida profissional do ex de Fátima Bernardes gerou especulações a respeito do salário do comunicador, que vai passar a apresentar o Globo Repórter em 2026.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Afinal, qual será o novo salário de William Bonner?

Segundo o colunista André Romano, do portal O Tempo, o âncora que antes recebia R$ 900 mil por mês passará a ganhar apenas R$ 200 mil.

Vale ressaltar que o atual salário de Bonner é resultado de duas funções no JN: a de âncora e de editor-chefe da atração. A mudança no salário do profissional representa uma queda de 78%.

William Bonner seguirá à frente do telejornal até o dia 3 de novembro, data em que César Tralli, que atualmente comanda o Jornal Hoje, assumirá definitivamente a bancada principal junto com Renata Vasconcellos.

A direção editorial do Jornal Nacional passará para as mãos de Cristiana Sousa Cruz, que atualmente ocupa o cargo de editora-chefe adjunta e trabalha como braço direito de Bonner nesta posição há seis anos.

Novo salário de César Tralli

O salário do próximo apresentador do JN também vai mudar. Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, o marido de Ticiane Pinheiro passará a ganhar de R$ 350 mil por mês. Atualmente, como âncora do Jornal Hoje de segunda a sábado, Tralli recebe R$ 120 mil mensais.

Por que Bonner saiu do Jornal Nacional?

No Jornal Nacional desta segunda-feira, 1º, Bonner explicou o motivo que o levou a tomar a decisão de sair do telejornal.

“É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge”, disse.

“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, completou.