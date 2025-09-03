A Fazenda 17: Vaza lista com nomes de participante polêmicos

A lista possui cerca de 22 nomes - Foto: Reprodução | Record TV

Faltando menos de 15 dias para a estreia da nova edição de ‘A Fazenda’, alguns nomes já estão sendo especulados para disputar pelo prêmio milionário. Nesta quarta-feira, 3, surgiu na web uma suposta lista com todos os participantes do programa.

Dentre os nomes famosos citados estão a influenciadora Camila Loures, o modelo Jesus Luz, o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha, o ator Drico Alves e a influenciadora Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo.

Esta edição também promete a participação de dois ex-BBBs baianos famosos, conhecidos por protagonizar barracos em suas participações no programa da TV Globo. São eles Davi Brito e Anamara.

Confira a lista completa:

Camila Loures (Influenciadora Digital)

Martina Sanzi (Ex-De Férias Com o Ex)

Pepita (Cantora)

Eduarda Gutierrez (Influenciadora Digital)

Dinah Moraes (Humorista)

Anamara Barreira (Ex-BBB)

Gabriela Spanic (Atriz)

Rayane Figliuzzi (Influenciadora digital)

Ariela Carasso Boniface (Ex-Casamento Às Cegas)

Juliana Oliveira (Ex-assistente de palco)

Gabily (Cantora)

Israel Novaes (Cantor)

Rafael Cardoso (Ator)

Jesus Luz (Modelo)

João Augusto Liberato (Filho de Gugu)

Luiz Otavio Mesquita (Filho de Otávio Mesquita)

Drico Alves (Ator)

Fabiano Moraes (Pai de Viih Tube)

Toninho Tornado (Cantor e humorista)

Nizam (Ex-BBB)

Edilson Capetinha (Ex-jogador de futebol)

Gustavo Rocha (Influenciador)

Lista de supostos participantes do programa | Foto: Reprodução | X

Outros nomes cotados

Além destes, outros famosos também estão sendo cotados para integrar o elenco do programa. São eles: Davi Brito (ex-BBB), MC Melody (cantora), Thaís Bianca (ex-Panicat), Alexandre Frota (ex-ator), MC Brinquedo (cantor) e Gustavo Daneluz (ator).