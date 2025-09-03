Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

A Fazenda 17: Vaza lista com nomes de participante polêmicos

Os famosos estão sendo cotados para assumir a vaga no programa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/09/2025 - 15:33 h
A lista possui cerca de 22 nomes
A lista possui cerca de 22 nomes -

Faltando menos de 15 dias para a estreia da nova edição de ‘A Fazenda’, alguns nomes já estão sendo especulados para disputar pelo prêmio milionário. Nesta quarta-feira, 3, surgiu na web uma suposta lista com todos os participantes do programa.

Dentre os nomes famosos citados estão a influenciadora Camila Loures, o modelo Jesus Luz, o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha, o ator Drico Alves e a influenciadora Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esta edição também promete a participação de dois ex-BBBs baianos famosos, conhecidos por protagonizar barracos em suas participações no programa da TV Globo. São eles Davi Brito e Anamara.

Leia Também:

Mais um erro grotesco de Vale Tudo irrita público: “Mutação”
Salário de William Bonner cai R$ 700 mil, mas valor ainda impressiona
Confrontada! Maria de Fátima é extorquida por aliado em ‘Vale Tudo’

Confira a lista completa:

  • Camila Loures (Influenciadora Digital)
  • Martina Sanzi (Ex-De Férias Com o Ex)
  • Pepita (Cantora)
  • Eduarda Gutierrez (Influenciadora Digital)
  • Dinah Moraes (Humorista)
  • Anamara Barreira (Ex-BBB)
  • Gabriela Spanic (Atriz)
  • Rayane Figliuzzi (Influenciadora digital)
  • Ariela Carasso Boniface (Ex-Casamento Às Cegas)
  • Juliana Oliveira (Ex-assistente de palco)
  • Gabily (Cantora)
  • Israel Novaes (Cantor)
  • Rafael Cardoso (Ator)
  • Jesus Luz (Modelo)
  • João Augusto Liberato (Filho de Gugu)
  • Luiz Otavio Mesquita (Filho de Otávio Mesquita)
  • Drico Alves (Ator)
  • Fabiano Moraes (Pai de Viih Tube)
  • Toninho Tornado (Cantor e humorista)
  • Nizam (Ex-BBB)
  • Edilson Capetinha (Ex-jogador de futebol)
  • Gustavo Rocha (Influenciador)
Lista de supostos participantes do programa
Lista de supostos participantes do programa | Foto: Reprodução | X

Outros nomes cotados

Além destes, outros famosos também estão sendo cotados para integrar o elenco do programa. São eles: Davi Brito (ex-BBB), MC Melody (cantora), Thaís Bianca (ex-Panicat), Alexandre Frota (ex-ator), MC Brinquedo (cantor) e Gustavo Daneluz (ator).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Fazenda A Fazenda 17

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A lista possui cerca de 22 nomes
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A lista possui cerca de 22 nomes
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

A lista possui cerca de 22 nomes
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

A lista possui cerca de 22 nomes
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x