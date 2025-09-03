VEM AÍ!
A Fazenda 17: Vaza lista com nomes de participante polêmicos
Os famosos estão sendo cotados para assumir a vaga no programa
Por Franciely Gomes
Faltando menos de 15 dias para a estreia da nova edição de ‘A Fazenda’, alguns nomes já estão sendo especulados para disputar pelo prêmio milionário. Nesta quarta-feira, 3, surgiu na web uma suposta lista com todos os participantes do programa.
Dentre os nomes famosos citados estão a influenciadora Camila Loures, o modelo Jesus Luz, o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha, o ator Drico Alves e a influenciadora Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo.
Esta edição também promete a participação de dois ex-BBBs baianos famosos, conhecidos por protagonizar barracos em suas participações no programa da TV Globo. São eles Davi Brito e Anamara.
Confira a lista completa:
- Camila Loures (Influenciadora Digital)
- Martina Sanzi (Ex-De Férias Com o Ex)
- Pepita (Cantora)
- Eduarda Gutierrez (Influenciadora Digital)
- Dinah Moraes (Humorista)
- Anamara Barreira (Ex-BBB)
- Gabriela Spanic (Atriz)
- Rayane Figliuzzi (Influenciadora digital)
- Ariela Carasso Boniface (Ex-Casamento Às Cegas)
- Juliana Oliveira (Ex-assistente de palco)
- Gabily (Cantora)
- Israel Novaes (Cantor)
- Rafael Cardoso (Ator)
- Jesus Luz (Modelo)
- João Augusto Liberato (Filho de Gugu)
- Luiz Otavio Mesquita (Filho de Otávio Mesquita)
- Drico Alves (Ator)
- Fabiano Moraes (Pai de Viih Tube)
- Toninho Tornado (Cantor e humorista)
- Nizam (Ex-BBB)
- Edilson Capetinha (Ex-jogador de futebol)
- Gustavo Rocha (Influenciador)
Outros nomes cotados
Além destes, outros famosos também estão sendo cotados para integrar o elenco do programa. São eles: Davi Brito (ex-BBB), MC Melody (cantora), Thaís Bianca (ex-Panicat), Alexandre Frota (ex-ator), MC Brinquedo (cantor) e Gustavo Daneluz (ator).
