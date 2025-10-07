Menu
HOME > MÚSICA
Cidade mais procurada da Chapada prepara super festival de forró

Destino turístico cobiçado recebe grandes nomes do gênero em novembro

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

07/10/2025 - 21:37 h
Festival foi lançado nesta terça-feira, 7, em Salvador
Festival foi lançado nesta terça-feira, 7, em Salvador

A Chapada Diamantina vai balançar ao som do forró! O município de Lençóis, a 417 km de Salvador, recebe nos dias 21 e 22 de novembro o I Festival de Forró de Lençóis, evento que reunirá grandes nomes do gênero e promete entrar de vez no calendário cultural da Bahia.

O festival, lançado nesta terça-feira, 7, em Salvador, é uma realização da Prefeitura de Lençóis, com curadoria e direção artística do cantor, compositor e sanfoneiro Fábio Carneirinho. Entre as atrações confirmadas estão Adelmário Coelho, Jó Miranda, Léo Estakazero, Verlando Gomes, Fulô de Mandacaru, Chambinho do Acordeon, Marcelo Jeneci e muitos outros artistas que representam o melhor do forró tradicional.

“Lençóis tem uma energia única. Imagine um festival de forró em meio à natureza, com noites de dança e, durante o dia, trilhas, rios e cachoeiras. É uma experiência revigorante”, destacou Carneirinho.

Com mais de 5 mil leitos na rede hoteleira, a cidade já vive expectativa de lotação total durante o evento. A prefeita Vanessa Senna ressalta que o festival é uma oportunidade de fortalecer o turismo e valorizar as raízes culturais do Nordeste. “Queremos um festival à altura da nossa cidade, com forró autêntico, aulas de dança no Mercadão e um palco na praça para apresentações durante todo o dia”, afirmou.

A programação inclui dois dias de muito arrasta-pé com shows de Fábio Carneirinho, Adelmário Coelho, Fulô de Mandacaru, Chambinho do Acordeon, Léo Estakazero, entre outros.

