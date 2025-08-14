MÚSICA
Com baianos na lista, Spotify apresenta melhores músicas de 2025
Listagem foi feita pela própria equipe da plataforma, que analisou lançamentos dos primeiros oito meses do ano
Por Redação
O Spotify disponibilizou uma lista que apresenta as 50 melhores músicas nacionais do ano até o momento. A seleção nomeada como "Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora" foi divulgada nesta quinta-feira, 14, e é a primeira atitude deste teor no Brasil.
A lista desenvolvida pela equipe editorial da plataforma analisou produções musicais do ano todo até o momento. A playlist engloba diversos ritmos e estilos musicais como funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro e trap. As faixas ainda representam diversas regiões do Brasil, inclusive a Bahia.
"A playlist 'Escolha dos Editores: Melhores Músicas do Ano até Agora' é resultado de uma escuta que vai além das métricas da plataforma, buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano - até agora", afirma o líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil, Rodrigo Azevedo.
De acordo com o aplicativo, a ordem das músicas pode mudar de usuário para usuário na plataforma.
Confira a lista das 50 melhores músicas do ano até agora (em ordem alfabética por artista)
- 2ZDinizz; Leborato; HHR– Beatriz
- Alee; Qualywav1 – ATRIZ
- BaianaSystem; Dino d'Santiago; Kalaf Epalanga – Porta Retrato da Família Brasileira
- BK; Borges; Luedji Luna; Nansy Silvvz; Dj Will – Abaixo Das Nuvens
- Brandão85; Jovem Dex; Leviano; Alee – 100% MOLHO
- Carol Biazin – Dilemas da vida moderna
- CATTO – MADRIGAL
- Cleber Augusto; Péricles – Imã
- D.silvestre; Adame DJ; MC DDSV; Mc Luizinho – A Sacanagem Começou
- Deekapz; Tuyo – Repare
- Diego & Victor Hugo – Tubarões - Ao Vivo
- DJ Caio Prince; Mc Luanna; DJ Thiago Martins; Scof Savage; Fire Woody – Botano (Útero Baixo) - Dancehall - Remix
- Don L – CARO
- DUDA BEAT; Tz da Coronel – Nossa Chance
- Ebony; AG Beatz – KIA
- Filipe Ret; Daniel Shadow; Mãolee – Canto Alto
- Grupo Menos É Mais – Aquele Lugar - Ao Vivo
- Iguinho e Lulinha – Cria Do Sertão
- Irmãs de Pau; Brunoso; Duquesa – QUEIMANDO ICE
- Jadsa – sol na pele
- João Gomes; Mestrinho; Jota.pê – Beija Flor
- Joaquim – Emboscada
- Julia Mestre – Sou Fera
- Kiko Chicabana; Natanzinho Lima – Pega Pega
- Kyan; Mu540; KayBlack – Mente Pensante - Bonus Track
- LAI$ROSA; Yuri Redicopa; UM ENT – SEQUÊNCIA DE AMÔ RITMADA
- LARINHX; Maffalda– PQ VC BRIGA CMG?
- Lou Garcia – Sexta-feira
- Luccas & Rodrigo; Vitor e Luan – Cara da Serenata - Live
- Luedji Luna; Liniker; Zudizilla – Harém
- Major RD; Borges; MC Cabelinho; Young Ganni; Rock Danger; meLLo – Só Rock 3
- Mannda Lym – Amor ou Ressentimento
- Marina Sena – Coisas Naturais
- Marvvila; Gamadinho – Cancelado - Ao Vivo
- MC Cebezinho; Dj Yuri Pedrada; Love Funk – Observando Essa Salada
- MC Marks; MC Jvila; DJ Kaio Mix – Sol Nascer
- Memphis Depay; MC Hariel; André Nine – Falando com as Favelas
- NandaTsunami; winx – Pq Vc Não Me Liga?
- Rachel Reis; Don L; Nêssa; Rincon Sapiência – Tabuleiro
- Rael; Mano Brown; Dom Filó – Onda (Citação A onda)
- SHURY; LARINHX – APEDIDO
- Ruas Mc, MELI – House de Vagabundo
- Ryu, The Runner; Rincon Sapiência; Tasha & Tracie; 6ee – bumbum
- Simone Mendes – Me Ama Ou Me Larga - Ao Vivo
- Stefanie; Rashid; Kamau; Emicida; Rincon Sapiência – MAAT
- Torya; Rob; Leonok – Ultron
- Veigh – Talvez você precise de mim
- Xamã – GTA
- Zé Neto & Cristiano – Escondendo o Ouro - Ao Vivo
- Zé Vaqueiro; Wesley Safadão; NATTAN – DNA do Mato
