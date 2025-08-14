Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Com baianos na lista, Spotify apresenta melhores músicas de 2025

Listagem foi feita pela própria equipe da plataforma, que analisou lançamentos dos primeiros oito meses do ano

Por Redação

14/08/2025 - 15:36 h
Spotify anunciou as 50 melhores músicas do ano até o momento
Spotify anunciou as 50 melhores músicas do ano até o momento -

O Spotify disponibilizou uma lista que apresenta as 50 melhores músicas nacionais do ano até o momento. A seleção nomeada como "Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora" foi divulgada nesta quinta-feira, 14, e é a primeira atitude deste teor no Brasil.

A lista desenvolvida pela equipe editorial da plataforma analisou produções musicais do ano todo até o momento. A playlist engloba diversos ritmos e estilos musicais como funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro e trap. As faixas ainda representam diversas regiões do Brasil, inclusive a Bahia.

"A playlist 'Escolha dos Editores: Melhores Músicas do Ano até Agora' é resultado de uma escuta que vai além das métricas da plataforma, buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano - até agora", afirma o líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil, Rodrigo Azevedo.

Leia Também:

Margareth Menezes é a convidada do Palco A TARDE FM
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a própria filha para herdar fortuna
João Bosco faz show com homenagens a Vinicius e Aldir Blanc

De acordo com o aplicativo, a ordem das músicas pode mudar de usuário para usuário na plataforma.

Confira a lista das 50 melhores músicas do ano até agora (em ordem alfabética por artista)

  • 2ZDinizz; Leborato; HHR– Beatriz
  • Alee; Qualywav1 – ATRIZ
  • BaianaSystem; Dino d'Santiago; Kalaf Epalanga – Porta Retrato da Família Brasileira
  • BK; Borges; Luedji Luna; Nansy Silvvz; Dj Will – Abaixo Das Nuvens
  • Brandão85; Jovem Dex; Leviano; Alee – 100% MOLHO
  • Carol Biazin – Dilemas da vida moderna
  • CATTO – MADRIGAL
  • Cleber Augusto; Péricles – Imã
  • D.silvestre; Adame DJ; MC DDSV; Mc Luizinho – A Sacanagem Começou
  • Deekapz; Tuyo – Repare
  • Diego & Victor Hugo – Tubarões - Ao Vivo
  • DJ Caio Prince; Mc Luanna; DJ Thiago Martins; Scof Savage; Fire Woody – Botano (Útero Baixo) - Dancehall - Remix
  • Don L – CARO
  • DUDA BEAT; Tz da Coronel – Nossa Chance
  • Ebony; AG Beatz – KIA
  • Filipe Ret; Daniel Shadow; Mãolee – Canto Alto
  • Grupo Menos É Mais – Aquele Lugar - Ao Vivo
  • Iguinho e Lulinha – Cria Do Sertão
  • Irmãs de Pau; Brunoso; Duquesa – QUEIMANDO ICE
  • Jadsa – sol na pele
  • João Gomes; Mestrinho; Jota.pê – Beija Flor
  • Joaquim – Emboscada
  • Julia Mestre – Sou Fera
  • Kiko Chicabana; Natanzinho Lima – Pega Pega
  • Kyan; Mu540; KayBlack – Mente Pensante - Bonus Track
  • LAI$ROSA; Yuri Redicopa; UM ENT – SEQUÊNCIA DE AMÔ RITMADA
  • LARINHX; Maffalda– PQ VC BRIGA CMG?
  • Lou Garcia – Sexta-feira
  • Luccas & Rodrigo; Vitor e Luan – Cara da Serenata - Live
  • Luedji Luna; Liniker; Zudizilla – Harém
  • Major RD; Borges; MC Cabelinho; Young Ganni; Rock Danger; meLLo – Só Rock 3
  • Mannda Lym – Amor ou Ressentimento
  • Marina Sena – Coisas Naturais
  • Marvvila; Gamadinho – Cancelado - Ao Vivo
  • MC Cebezinho; Dj Yuri Pedrada; Love Funk – Observando Essa Salada
  • MC Marks; MC Jvila; DJ Kaio Mix – Sol Nascer
  • Memphis Depay; MC Hariel; André Nine – Falando com as Favelas
  • NandaTsunami; winx – Pq Vc Não Me Liga?
  • Rachel Reis; Don L; Nêssa; Rincon Sapiência – Tabuleiro
  • Rael; Mano Brown; Dom Filó – Onda (Citação A onda)
  • SHURY; LARINHX – APEDIDO
  • Ruas Mc, MELI – House de Vagabundo
  • Ryu, The Runner; Rincon Sapiência; Tasha & Tracie; 6ee – bumbum
  • Simone Mendes – Me Ama Ou Me Larga - Ao Vivo
  • Stefanie; Rashid; Kamau; Emicida; Rincon Sapiência – MAAT
  • Torya; Rob; Leonok – Ultron
  • Veigh – Talvez você precise de mim
  • Xamã – GTA
  • Zé Neto & Cristiano – Escondendo o Ouro - Ao Vivo
  • Zé Vaqueiro; Wesley Safadão; NATTAN – DNA do Mato

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alee Baianasystem Luedji Luna música spotify

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Spotify anunciou as 50 melhores músicas do ano até o momento
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Spotify anunciou as 50 melhores músicas do ano até o momento
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Spotify anunciou as 50 melhores músicas do ano até o momento
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Spotify anunciou as 50 melhores músicas do ano até o momento
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

x