Com baianos na lista, Spotify apresenta melhores músicas de 2025

Spotify anunciou as 50 melhores músicas do ano até o momento - Foto: Shutterstock

O Spotify disponibilizou uma lista que apresenta as 50 melhores músicas nacionais do ano até o momento. A seleção nomeada como "Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora" foi divulgada nesta quinta-feira, 14, e é a primeira atitude deste teor no Brasil.

A lista desenvolvida pela equipe editorial da plataforma analisou produções musicais do ano todo até o momento. A playlist engloba diversos ritmos e estilos musicais como funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro e trap. As faixas ainda representam diversas regiões do Brasil, inclusive a Bahia.

"A playlist 'Escolha dos Editores: Melhores Músicas do Ano até Agora' é resultado de uma escuta que vai além das métricas da plataforma, buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano - até agora", afirma o líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil, Rodrigo Azevedo.

De acordo com o aplicativo, a ordem das músicas pode mudar de usuário para usuário na plataforma.

Confira a lista das 50 melhores músicas do ano até agora (em ordem alfabética por artista)