Conversa Brasileira desta semana recebe Sérgio Britto

O cantor falará sobre tudo no programa - Foto: Divulgação

Um dos grandes cantores e compositores do Rock nacional, Sérgio Britto é a atração do Conversa Brasileira deste domingo, 13. O integrante dos Titãs celebra seu novo álbum solo, “Mango, Dragon Fruit”, projeto voltado para a Bossa Nova e outros gêneros.

No bate-papo com Antônio Pitta, o artista falará sobre o sexto trabalho de estúdio, a carreira solo e com a banda, além dos novos planos. O programa vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.

Biografia Sérgio Britto

Nascido no Rio de Janeiro, Sérgio de Britto Álvares Affonso é integrante e fundador da banda Titãs. O artista também é autor de sucessos como “Epitáfio”, “Homem Primata”, “Diversão”, “Enquanto houver sol”, “Flores”, “Go Back” e outras.

Em janeiro de 2025, o cantor lançou a coletânea The Best of Sérgio Britto, com 13 seleções de seus cinco discos solo. Já em maio do mesmo ano, ele lançou seu sexto disco solo, Mango Dream Fruit, dedicado à bossa nova e com participações de Ed Motta, Bebel Gilberto, Fernanda Takai, Supla e João Suplicy.