Conversa Brasileira recebe Emanuelle Araújo neste domingo

A cantora e atriz baiana Emanuelle Araújo - Foto: Amanda Tropicana | Divulgação

Domingo, 22, às 21h, o Conversa Brasileira da 103,9, A TARDE FM, recebe a cantora e atriz baiana Emanuelle Araújo. Com 35 anos de carreira, a artista está com boas novidades, pois acaba de lançar nas plataformas “Minha História” e “Vá na Paz do Senhor”, músicas que fazem parte do novo álbum que chegará em breve e homenageia o toque do tambor baiano.

Este próximo lançamento traz Emanuelle Araújo de volta às raízes da Axé Music e a reconecta à época em que foi vocalista da banda Eva. Outra empreitada que a trouxe à soterópolis é a série “Iceberg” (ainda sem data de estreia), que está sendo gravada na capital baiana.

Esses e outros assuntos, além de sucessos na voz de Emanuelle Araújo, você vai conferir num papo descontraído, numa Conversa Brasileira, programa produzido e apresentado pelo jornalista e radialista Antonio Pitta, que vai ao ar todo domingo, às 21h. Anota na agenda!