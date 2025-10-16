A TARDE FM
Conversa Brasileira recebe Thathi e Paula Resende nesta semana
Programa acontece neste domingo, 19
O Conversa Brasileira se prepara para o próximo programa com convidadas em dose dupla, neste domingo, 19. Thathi e a produtora cultural Paula Resende baterão um papo com Antonio Pitta.
O programa, líder em audiência, traz, juntamente com as artistas, uma conversa sobre arte, música e cultura. Thathi comentará sobre sua conexão com a natureza e a força feminina presente em sua música.
Em seguida, Paula compartilhará os desafios e revelará as inspirações para produzir cultura. Durante o programa, você também poderá acompanhar histórias e visões das convidadas em uma conversa afinada e sensível.
O Conversa Brasileira pode ser acompanhado na 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e pelo aplicativo da rádio.
