Damares se apresenta em evento evangélico na Bahia

A artista é uma das atrações do evento

Os moradores do município de Anguera, na Bahia, contarão com uma celebração religiosa neste mês. Celebrado como o “Dia do Evangélico”, o dia 27 de setembro será marcado por uma programação recheada de música na Praça Arthur Vieira, a partir das 19h.

Com o tema “A Fé Nos Une, O Louvor Nos Move”, o evento terá uma grade recheada de atrações gospel. Dentre elas a cantora Damares, MC Juninho, o cantor e ministro de louvor Ezequiel Oliveira. A festa também contará com a ministração da pregadora Alessandra Sena.

Prefeito do município, Mauro Vieira afirmou que o Dia do Evangélico é importante para o calendário da cidade. “Este evento é um presente para nossa cidade. A fé tem o poder de unir as pessoas e fortalecer nossa comunidade”, disse ele.

“Queremos proporcionar um momento de celebração, louvor e gratidão a Deus, valorizando a presença e o papel fundamental dos evangélicos em Anguera”, completou o político.

A expectativa é que a data e sua festividade sejam integradas ao calendário cultural e religioso de Anguera, onde habita boa parte da comunidade evangélica baiana.