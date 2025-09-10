Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIA DO EVANGÉLICO

Damares se apresenta em evento evangélico na Bahia

A famosa é uma das atrações mais aguardadas do evento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/09/2025 - 20:25 h
A artista é uma das atrações do evento
A artista é uma das atrações do evento -

Os moradores do município de Anguera, na Bahia, contarão com uma celebração religiosa neste mês. Celebrado como o “Dia do Evangélico”, o dia 27 de setembro será marcado por uma programação recheada de música na Praça Arthur Vieira, a partir das 19h.

Com o tema “A Fé Nos Une, O Louvor Nos Move”, o evento terá uma grade recheada de atrações gospel. Dentre elas a cantora Damares, MC Juninho, o cantor e ministro de louvor Ezequiel Oliveira. A festa também contará com a ministração da pregadora Alessandra Sena.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Prefeitura Municipal de Anguera (@prefanguera)

Prefeito do município, Mauro Vieira afirmou que o Dia do Evangélico é importante para o calendário da cidade. “Este evento é um presente para nossa cidade. A fé tem o poder de unir as pessoas e fortalecer nossa comunidade”, disse ele.

“Queremos proporcionar um momento de celebração, louvor e gratidão a Deus, valorizando a presença e o papel fundamental dos evangélicos em Anguera”, completou o político.

Leia Também:

Maglore e mais: festival em Salvador terá shows diversos no Pelourinho
Sertanejo é processado e acusado de não pagar dívida exorbitante
Jammil, Alinne Rosa e +: shows gratuitos vão agitar Salvador

A expectativa é que a data e sua festividade sejam integradas ao calendário cultural e religioso de Anguera, onde habita boa parte da comunidade evangélica baiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cantora gospel damares

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A artista é uma das atrações do evento
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

A artista é uma das atrações do evento
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

A artista é uma das atrações do evento
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

A artista é uma das atrações do evento
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x