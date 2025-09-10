Sertanejo é processado e acusado de não pagar dívida exorbitante

Cantor Mariano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Mariano está no centro de uma polêmica. Isso porque a Sicoob, uma cooperativa de crédito, moveu judicialmente duas ações contra o artista, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ambos os processos tratam de empréstimos de crédito pessoal supostamente contratados pelo famoso e não pagos integralmente. O valor, em uma das ações, é de aproximadamente R$ 93 mil. O sertanejo teria pago somente 13 das 60 parcelas.

Já na outra, o valor cobrado é de cerca de R$ 92 mil, com o mesmo número de parcelas contraídas e aquelas efetivamente pagas. Somadas, as quantias passam de R$ 180 mil.

De acordo com a cooperativa, Mariano foi cobrado reiteradamente, mas o acusa de não ter demonstrado interesse em resolver a dívida de forma amigável. A Sicoob informou não ter interesse em audiências de conciliação.

À coluna, Mariano disse que os empréstimos são referentes à indústria de alimentos no qual ele é sócio e que os valores já estão sendo negociados. “Foram uns empréstimos referentes à indústria de alimentos que eu sou sócio, mas já está sendo negociado”, afirmou.