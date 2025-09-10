Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO DE JUSTIÇA

Sertanejo é processado e acusado de não pagar dívida exorbitante

Artista foi processado por uma cooperativa de crédito

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/09/2025 - 8:59 h
Cantor Mariano
Cantor Mariano -

O cantor Mariano está no centro de uma polêmica. Isso porque a Sicoob, uma cooperativa de crédito, moveu judicialmente duas ações contra o artista, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ambos os processos tratam de empréstimos de crédito pessoal supostamente contratados pelo famoso e não pagos integralmente. O valor, em uma das ações, é de aproximadamente R$ 93 mil. O sertanejo teria pago somente 13 das 60 parcelas.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já na outra, o valor cobrado é de cerca de R$ 92 mil, com o mesmo número de parcelas contraídas e aquelas efetivamente pagas. Somadas, as quantias passam de R$ 180 mil.

Leia Também:

Jammil, Alinne Rosa e +: shows gratuitos vão agitar Salvador
Prefeita que detonou João Gomes faz novo pronunciamento após críticas
Ivete Sangalo expulsa homem de show após briga: “Não se cria”

De acordo com a cooperativa, Mariano foi cobrado reiteradamente, mas o acusa de não ter demonstrado interesse em resolver a dívida de forma amigável. A Sicoob informou não ter interesse em audiências de conciliação.

À coluna, Mariano disse que os empréstimos são referentes à indústria de alimentos no qual ele é sócio e que os valores já estão sendo negociados. “Foram uns empréstimos referentes à indústria de alimentos que eu sou sócio, mas já está sendo negociado”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Mariano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantor Mariano
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Cantor Mariano
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

Cantor Mariano
Play

Perdeu o pé? Saiba como está 7Kssio após acidente grave

Cantor Mariano
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x