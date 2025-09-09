Jammil, Alinne Rosa e +: shows gratuitos vão agitar Salvador

Jammil vai se apresentar na nova edição do ‘Vamos Ver o Pôr do Sol’ - Foto: Divulgação

Salvador vai receber shows gratuitos no próximo final de semana. No domingo, 14, acontece mais uma edição do ‘Vamos Ver o Pôr do Sol’, na Ponta de Humaitá, dando o pontapé inicial para a celebração de dez anos do projeto.

A festa, gratuita e aberta ao público, vai contar com show da banda Jammil. A cantora Alinne Rosa confirmou a participação especial e, juntos, Rafa Barreto — líder do Jammil — e a cantora baiana vão celebrar o legado do axé.

A programação conta ainda com Ju Moraes, que leva a banda Sambaiana como mais uma participação da festa.

No repertório do Jammil, vai ter os hits atemporais lançados ao longo de quase 30 anos de história do grupo e que permanecem na trilha do verão brasileiro. “Praieiro”, “É Verão”, “Ê Saudade”, “Milla”, “Outdoor”, “Pra te Ter Aqui” e “Celebrar” são algumas da canções que se unem à “Colorir Papel”, faixa cujo refrão inspirou o nome da festa.